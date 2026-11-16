16 noiembrie – Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România: De la Roșia Montană și cetățile dacice la monumentele lui Brâncuși și tradițiile românești

România marchează, în fiecare an, la 16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO, un moment dedicat promovării și protejării valorilor culturale și naturale care fac parte din patrimoniul universal. De la vestigiile civilizației dacice și monumentele medievale până la tradițiile populare, meșteșugurile autentice și peisajele naturale spectaculoase, patrimoniul românesc reflectă o istorie bogată și o identitate construită de-a lungul secolelor.

Data are o semnificație aparte la nivel internațional, deoarece la 16 noiembrie 1972, la Paris, Conferința Generală a UNESCO a adoptat Convenția privind Protecția Patrimoniului Mondial Cultural și Natural. Documentul a stabilit cadrul internațional pentru identificarea, conservarea și transmiterea către generațiile viitoare a monumentelor, siturilor și zonelor naturale cu valoare universală excepțională. În România, această zi a fost instituită oficial prin Legea nr. 160 din 15 mai 2013, oferind un prilej de promovare a patrimoniului național și de sensibilizare a publicului cu privire la importanța protejării acestuia.

România a aderat la Convenția UNESCO în anul 1990, iar de atunci numeroase obiective de pe teritoriul țării au dobândit recunoaștere internațională. În prezent, țara noastră are 11 situri înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, dintre care nouă sunt culturale și două naturale. Acestea ilustrează diversitatea istorică, arhitecturală și naturală a României.

Unul dintre cele mai cunoscute obiective este Delta Dunării, înscrisă în patrimoniul mondial în 1991. Considerată una dintre cele mai valoroase zone umede ale Europei, Delta impresionează prin biodiversitatea sa, prin numeroasele specii de păsări și pești și prin ecosistemele care găzduiesc o mare varietate de forme de viață. Importanța sa depășește granițele României, fiind un spațiu natural de interes internațional.

Patrimoniul cultural este reprezentat de monumente și ansambluri arhitecturale care păstrează mărturii ale unor perioade istorice importante. Bisericile din Moldova, înscrise în 1993 și extinse în 2010, sunt recunoscute pentru picturile exterioare și interioare, considerate expresii remarcabile ale artei religioase medievale. Mănăstirea Hurezi, inclusă în patrimoniul UNESCO în 1993, reprezintă un reper al stilului brâncovenesc, prin arhitectura, decorațiunile și valoarea sa artistică.

În Transilvania, satele cu biserici fortificate păstrează structuri rurale istorice și construcții defensive care reflectă organizarea comunităților săsești. Tot în această regiune se află centrul istoric al Sighișoarei, înscris în 1999, un exemplu de cetate medievală locuită, cu turnuri, străzi înguste și clădiri care au păstrat atmosfera urbană a Evului Mediu.

Un loc aparte în patrimoniul național îl ocupă cetățile dacice din Munții Orăștiei, incluse în Lista UNESCO în 1999. Acestea reprezintă mărturii ale civilizației dacice și ale sistemului său de apărare, contribuind la înțelegerea istoriei antice a spațiului românesc. De asemenea, bisericile de lemn din Maramureș, recunoscute în același an, impresionează prin tehnicile tradiționale de construcție, turlele înalte și particularitățile arhitecturale.

Patrimoniul natural este completat de pădurile seculare și virgine de fag din Carpați și din alte regiuni ale Europei, înscrise într-o proprietate transnațională UNESCO, extinsă în mai multe etape. Aceste ecosisteme au o importanță deosebită pentru conservarea biodiversității și pentru cercetarea evoluției pădurilor europene. În Munții Apuseni, peisajul cultural minier Roșia Montană, înscris în 2021, păstrează urmele unei istorii de aproape două milenii a exploatării aurului, prin galerii miniere, vestigii arheologice și elemente ale peisajului construit.

În 2024, patrimoniul mondial al României s-a îmbogățit cu două noi recunoașteri. Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu, creația sculptorului Constantin Brâncuși, a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial, fiind considerat o contribuție majoră la dezvoltarea sculpturii moderne. Ansamblul cuprinde Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana fără Sfârșit, lucrări care alcătuiesc un traseu simbolic dedicat eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Tot în 2024 a fost înscrisă proprietatea „Frontierele Imperiului Roman – Dacia”, care cuprinde vestigii ale sistemului defensiv și administrativ roman din fosta provincie Dacia.

Dincolo de monumente și peisaje, patrimoniul României înseamnă și tradiții, obiceiuri, meșteșuguri și practici comunitare transmise din generație în generație. Patrimoniul cultural imaterial ocupă un loc important în recunoașterea internațională a valorilor românești, țara noastră având 11 elemente înscrise în listele UNESCO de specialitate.

Printre acestea se numără Călușul, un ritual și dans tradițional cu rădăcini vechi, Doina, expresie muzicală reprezentativă pentru cultura populară românească, și ceramica de Horezu, apreciată pentru tehnicile de realizare și motivele decorative specifice. Colindatul de ceată bărbătească, dansul fecioresc din Transilvania, tehnicile tradiționale de realizare a scoarțelor și Mărțișorul sunt alte exemple de practici culturale recunoscute la nivel internațional.

Un loc important îl ocupă și arta cămășii cu altiță, simbol al portului tradițional românesc, precum și transhumanța, practica deplasării sezoniere a turmelor, care reflectă cunoștințe și moduri de viață păstrate de comunitățile pastorale. Tradiția creșterii cailor de rasă lipițană și alte practici înscrise în dosare internaționale completează această moștenire culturală. În 2025, cobza a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, printr-un dosar comun România–Republica Moldova, recunoașterea vizând atât instrumentul, cât și tehnicile de confecționare și practicile muzicale asociate.

Marcarea Zilei Patrimoniului Mondial UNESCO reprezintă și o oportunitate de apropiere a tinerei generații de istorie, cultură și tradiție. Activitățile educative, expozițiile, prezentările tematice și vizitele la monumente contribuie la formarea unei atitudini responsabile față de valorile trecutului. În același timp, promovarea patrimoniului poate susține dezvoltarea turismului cultural și a comunităților locale, cu condiția ca valorificarea obiectivelor să fie realizată în mod responsabil.

Pentru România, protejarea patrimoniului rămâne o responsabilitate permanentă. Conservarea monumentelor istorice, restaurarea clădirilor vechi, protejarea siturilor arheologice și a ecosistemelor naturale, precum și transmiterea meșteșugurilor tradiționale necesită implicarea instituțiilor, specialiștilor și comunităților locale. Recunoașterea UNESCO aduce prestigiu internațional, dar presupune și obligația de a păstra autenticitatea și valoarea obiectivelor înscrise.

Ziua de 16 noiembrie este, astfel, mai mult decât o aniversare. Este un prilej de a redescoperi valorile care definesc România și de a înțelege că patrimoniul nu aparține doar trecutului, ci reprezintă o moștenire vie, care trebuie protejată și transmisă generațiilor viitoare. De la cetățile dacice și monumentele lui Constantin Brâncuși până la tradițiile populare, bisericile istorice și peisajele naturale, patrimoniul UNESCO reflectă diversitatea și bogăția unei țări care are responsabilitatea de a-și păstra istoria și identitatea.

surse pentru documentare: UNESCO – Lista Patrimoniului Mondial și Lista patrimoniului cultural imaterial; Comisia Națională a României pentru UNESCO; Legea nr. 160/2013; AGERPRES

foto – cu rol ilustrativ

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