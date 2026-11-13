Pensii în România: Tot mai puțini angajați vor susține un număr tot mai mare de vârstnici. Avertismentul INS privind criza demografică

România se confruntă cu o criză demografică tot mai accentuată, ale cărei efecte vor pune la încercare piața muncii, sistemul public de pensii, serviciile medicale și protecția socială. Datele provizorii ale Institutului Național de Statistică (INS) arată că, la 1 ianuarie 2026, aproape 4,9 milioane de români aveau peste 60 de ani, reprezentând 25,7% din populația rezidentă a țării.

În total, populația României a ajuns la 19 milioane de persoane, menținându-se pe un trend descendent. Fenomenul este alimentat de scăderea natalității și de sporul natural negativ, în timp ce ponderea generațiilor vârstnice continuă să crească.

Vicepreședintele INS, Silviu Vîrva, avertizează că îmbătrânirea populației nu reprezintă doar o schimbare statistică, ci o transformare cu efecte directe asupra economiei și societății. O populație activă mai redusă înseamnă mai puțini potențiali contribuabili, dificultăți de recrutare, deficit de personal în anumite domenii și presiuni suplimentare asupra cheltuielilor publice pentru pensii, sănătate și servicii sociale.

135,9 de vârstnici la 100 de tineri

Un indicator care evidențiază amploarea fenomenului este indicele de îmbătrânire demografică. Dacă în 2016 reveneau 112 persoane vârstnice la 100 de tineri, în 2026 raportul a ajuns la 135,9 la 100. Cu alte cuvinte, România are tot mai mulți vârstnici în raport cu populația tânără.

Femeile reprezintă majoritatea populației de peste 60 de ani, cu o pondere de 58,7%, respectiv aproximativ 2,87 milioane de persoane.

Nici participarea seniorilor la piața muncii nu este una ridicată. În 2025, rata de ocupare a fost de 38,5% în rândul persoanelor cu vârste între 60 și 64 de ani, de numai 5,2% pentru categoria 65-69 de ani și de 1,1% pentru cei cu vârste între 70 și 74 de ani. Prin comparație, rata de ocupare la nivel național a fost de 48,3%.

România trebuie să regândească sistemul de îngrijire a vârstnicilor

În opinia reprezentantului INS, provocarea nu se limitează la asigurarea resurselor financiare pentru pensii și servicii medicale. România trebuie să construiască un sistem modern de îngrijire pe termen lung, adaptat nevoilor tot mai diverse ale populației vârstnice.

Acesta ar trebui să includă servicii la domiciliu, servicii comunitare, centre de zi și unități rezidențiale, în funcție de gradul de dependență și de situația fiecărei persoane. Continuitatea îngrijirii, accesibilitatea serviciilor și pregătirea personalului specializat sunt, de asemenea, esențiale.

Silviu Vîrva susține că politicile publice trebuie să pună un accent mult mai mare pe prevenție și pe îmbătrânirea activă. Menținerea autonomiei, participarea socială și îmbunătățirea calității vieții trebuie să devină obiective centrale, nu doar intervențiile destinate persoanelor care au ajuns deja să depindă de sprijinul altora.

„Nu trebuie să privim îmbătrânirea exclusiv prin prisma bolii, a dependenței și a nevoii de îngrijire, ci și prin prisma prevenției, a menținerii autonomiei, a participării sociale și a calității vieții”, a subliniat vicepreședintele INS.

Acesta consideră că responsabilitatea îngrijirii persoanelor vârstnice trebuie împărțită între instituțiile statului, sectorul privat și comunitate, fiind necesare investiții în infrastructură, resurse umane și servicii specializate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul primei ediții a conferinței „România după 60”, desfășurată pe 9 noiembrie și organizată de Centrele ECHO, împreună cu Institutul de Îmbătrânire Activă, sub patronajul Subcomisiei de Populație și Dezvoltare din Senatul României.

Evenimentul a avut ca temă centrală necesitatea construirii unui sistem de îngrijire pe termen lung, capabil să răspundă provocărilor generate de îmbătrânirea accelerată a populației.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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