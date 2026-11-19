Pensii în decembrie 2026: Cine primește banii mai devreme și ce pensionari încasează până la 500 de lei în plus
Pensii în decembrie 2026: Cine primește banii mai devreme și ce pensionari încasează până la 500 de lei în plus
Pensionarii din România vor avea parte de un calendar special de plată în decembrie 2026, cu modificări atât pentru cei care primesc pensia pe card, cât și pentru beneficiarii care încasează banii prin Poșta Română. În plus, milioane de vârstnici cu venituri de până la 3.000 de lei ar urma să primească, înaintea sărbătorilor de iarnă, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat, în valoare de până la 500 de lei.
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Când ajung pensiile pe card în decembrie 2026?
Pensionarii care au ales plata prin cont bancar vor avea banii disponibili vineri, 11 decembrie 2026. Viramentele sunt devansate, întrucât data obișnuită de 12 decembrie cade într-o zi de sâmbătă.
Astfel, beneficiarii nu vor mai fi nevoiți să aștepte până la începutul săptămânii următoare pentru a-și încasa drepturile bănești.
Când începe Poșta Română distribuirea pensiilor?
În cazul pensionarilor care primesc pensia în numerar, distribuirea va începe miercuri, 2 decembrie, cu o zi mai târziu decât începutul obișnuit al lunii. Motivul este că 1 Decembrie, Ziua Națională a României, este zi liberă legală.
Potrivit calendarului prezentat, factorii poștali vor distribui pensiile la domiciliu în prima parte a lunii, operațiunea urmând să fie încheiată cel târziu la 16 decembrie.
Pensionarii care nu sunt găsiți acasă vor putea ridica ulterior pensia și talonul de la oficiul poștal de care aparțin, conform procedurilor Poștei Române.
Cine primește până la 500 de lei în plus în decembrie?
Veștile bune nu se opresc la devansarea unor plăți. În decembrie 2026 este programată și a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat pensionarilor cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei, în baza OUG nr. 23/2026.
Sprijinul vizează atât pensionarii din sistemul public, cât și beneficiarii pensiilor militare de stat. Valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile lunare:
*500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;
*400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;
*300 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.
Ajutorul este acordat în două tranșe egale, prima fiind plătită în luna mai, iar cea de-a doua fiind programată pentru decembrie. Banii sunt virați automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri sau documente suplimentare.
Pentru stabilirea dreptului la cea de-a doua tranșă sunt luate în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026.
Prin urmare, pensionarii eligibili vor încasa în decembrie atât pensia lunară, cât și suma suplimentară stabilită în funcție de plafonul de venit în care se încadrează.
Calendarul pensiilor în decembrie 2026. Care sunt datele importante?
Potrivit calendarului prezentat, principalele repere pentru plata pensiilor sunt:
*2 decembrie – începe distribuirea pensiilor prin Poșta Română;
*11 decembrie – sunt programate viramentele pensiilor în conturile bancare;
*1-15 decembrie – perioada de transmitere a taloanelor mov;
*16 decembrie – termenul estimat pentru finalizarea distribuirii pensiilor la domiciliu.
Așadar, luna decembrie vine cu un calendar diferit pentru plata pensiilor și cu un sprijin financiar suplimentar pentru pensionarii cu venituri reduse. Pentru unii beneficiari, suma încasată înainte de Crăciun va include, pe lângă pensia obișnuită, și ajutorul de până la 500 de lei acordat de stat.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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