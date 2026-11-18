Și-a însușit peste 10.000 de lei din încasările restaurantului la care lucra: Ce pedeapsă a primit un livrator din Alba
Și-a însușit peste 10.000 de lei din încasările restaurantului la care lucra: Ce pedeapsă a primit un livrator din Alba
Un tânăr de 23 de ani, angajat ca livrator la o societate comercială din județul Alba, a fost condamnat pentru delapidare după ce și-a însușit peste 10.000 de lei proveniți din comenzile livrate clienților. Deși prejudiciul a fost recuperat integral, iar inculpatul nu avea antecedente penale, instanța a stabilit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, a cărei aplicare a fost însă amânată pentru o perioadă de supraveghere de doi ani.
Potrivit sentinței penale pronunțate la 13 noiembrie 2026 de Judecătoria Alba Iulia, fapta a avut loc la data de 9 august 2024, când tânărul lucra în calitate de livrator de comenzi pentru o societate comercială.
Conform probelor administrate în dosar, acesta avea printre atribuțiile de serviciu încasarea contravalorii preparatelor culinare livrate la domiciliul clienților și predarea banilor către angajator. În virtutea acestor responsabilități, sumele încasate se aflau în gestiunea sa.
Problemele au apărut în momentul în care administratorul societății i-a solicitat să predea încasările aferente livrărilor efectuate pe parcursul săptămânii. Era vorba despre suma totală de 10.293 de lei.
Livratorul nu s-a mai prezentat la locul de muncă și nu a predat banii. Mai mult, potrivit declarațiilor persoanei vătămate și ale unor angajate ale societății, administratorul a încercat în repetate rânduri să îl contacteze pentru recuperarea încasărilor, fără ca acesta să își îndeplinească obligația.
Ancheta a stabilit că tânărul și-a însușit suma în interes personal, fapta fiind încadrată juridic drept delapidare, infracțiune prevăzută de art. 295 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 308 alin. 1 din același act normativ.
A restituit integral banii înainte de finalizarea anchetei
Un element important în individualizarea pedepsei a fost recuperarea integrală a prejudiciului.
Potrivit declarației administratorului, datată 21 noiembrie 2025, inculpatul a restituit întreaga sumă de 10.293 de lei, iar societatea nu a mai avut pretenții financiare față de acesta.
Instanța a reținut că acoperirea integrală a prejudiciului reprezintă o circumstanță atenuantă legală, în condițiile art. 75 lit. d) din Codul penal, aceasta urmând să fie valorificată la stabilirea pedepsei.
De asemenea, tânărul a recunoscut fapta și a solicitat judecarea cauzei prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, beneficiind astfel și de reducerea limitelor de pedeapsă prevăzută de lege.
Instanța a ținut cont de vârsta și situația personală a inculpatului
În motivarea hotărârii, judecătorul a avut în vedere mai multe aspecte referitoare la persoana inculpatului.
La momentul pronunțării sentinței, acesta avea 23 de ani, nu figura cu antecedente penale și nu mai avea un loc de muncă. Totodată, caracterizările depuse la dosar au indicat că era bine văzut în comunitate și perceput ca o persoană cu calități sociale pozitive.
Instanța a mai luat în considerare faptul că tânărul a recunoscut fapta, s-a prezentat în fața judecătorului și și-a exprimat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității.
Judecătorul a apreciat însă că renunțarea la aplicarea pedepsei, solicitată de inculpat, ar fi fost o soluție prea blândă, având în vedere modul în care a fost comisă infracțiunea și încrederea de care acesta s-a bucurat din partea angajatorului.
În final, instanța a stabilit o pedeapsă de 8 luni de închisoare pentru delapidare, apreciind că aceasta este proporțională cu gravitatea faptei și cu circumstanțele personale ale inculpatului.
Doi ani de supraveghere și obligații față de Serviciul de Probațiune
Deși a stabilit pedeapsa de 8 luni de închisoare, Judecătoria Alba Iulia a dispus amânarea aplicării acesteia, în temeiul art. 83 din Codul penal.
Astfel, inculpatul va avea un termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.
Pe parcursul acestei perioade, va trebui să respecte mai multe măsuri, printre care prezentarea la Serviciul de Probațiune Alba, primirea vizitelor consilierului de probațiune, anunțarea schimbării locuinței și comunicarea eventualelor schimbări ale locului de muncă.
De asemenea, va trebui să furnizeze informații și documente care să permită verificarea mijloacelor sale de existență.
Instanța a atras atenția că nerespectarea cu rea-credință a măsurilor impuse sau săvârșirea unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere poate conduce la revocarea amânării și la aplicarea efectivă a pedepsei.
Separat, judecătorul a stabilit și pedepse complementare și accesorii privind interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în alte funcții publice, precum și a dreptului de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat. Aplicarea acestora a fost, de asemenea, amânată.
Are de achitat 800 de lei cheltuieli judiciare
În ceea ce privește latura civilă, instanța a luat act că societatea păgubită nu s-a constituit parte civilă, după ce a recuperat integral prejudiciul de 10.293 de lei.
În schimb, inculpatul a fost obligat să achite 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, sumă aferentă atât urmăririi penale, cât și procedurii desfășurate în instanță.
Sentința penală a fost pronunțată de Judecătoria Alba Iulia la 13 noiembrie 2026 și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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