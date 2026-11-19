Liderul Unirea Alba Iulia, duel de foc la CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în etapa a 14-a a Seriei 7 din Liga 3.

Gruparea albaiuliană are în față un oponent care râvnește calificarea în pay-off, iar după remiza albă, din tur, de pe „Cetate”, punctele puse-n joc au o valoare dublată, în perspectiva luptei din play-off, pentru promovarea în Liga 2.

Paul Chiorean, mijlocașul „alb-negrilor”, al doilea marcator al echipei, cu 4 reușite la egalitate cu Cordeiro, primul în topul golgheerilor fiind nigerianul Ayeni, cu 7 goluri, este apt de joc.

Fostul jucător al Gloriei Bistrița, venit în vară la Alba Iulia, a suferit o acidentare în derby „de Alba” cu CIL Blaj, fiind înlocuit în minutul 38. S-a ales cu tăieturi pe tibie în urma unui atac dur al lui S. Bran, ce putea vedea cartonașul roșu, dar a scăpat numai cu avertisment, și a ajuns la spital cu ambulanța.

„Momentan sunt bine, mă bucur că nu a fost mai rău accidentarea mea și astăzi am reușit să intru normal cu echipa la antrenament, sper ca la meciul de vineri să fiu sută la sută apt. În legătură cu meciul de la Ghiroda, știm că întâlnim o echipă bună, care își dorește să prindă play-off-ul, dar noi știm ce avem de făcut și, cu siguranță, mergem cu gândul să luăm cele trei puncte, ca și în oricare meci, fie că e acasă sau în deplasare„, a explicat fotbalistul de 29 de ani, pentru pagina oficială a clubului.

Chiorean este poreclit „Zorro”, întrucât evoluează cu o mască de protecție.

entru prima clasată, cu 9 victorii consecutive, urmează o confruntare pe muchie de cuțit, cu reverberații semnificative în privința punctajului cu care va accede în play-off. Întâlnire cu miză, mai ales că în tur, pe „Cetate”, a fost remiză, cu două puncte irosite de marea favorită la promovare. Bănățenii, imbatabili în disputele externe din Alba (8 puncte), vin după un 3-0 la Cugir și sunt în mare luptă pentru accederea în „careul de ași” cu CSM Deva sau CIL Blaj (la egalitate de puncte). Albaiulienii au avut mereu jocuri greu de rezolvat, în noiembrie anul trecut ,1-1 în deplasare, o remiză ce i-a clatinat decisiv scaunul lui Alexandru Pelici, iar în primăvară, 2-1 pe „Cetate”, succes ce a blocat speranțele oponenților de calificare în play-off.

Foto, informații: CSM Unirea Alba Iulia

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