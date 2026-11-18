Vouchere noi pentru energie, pregătite de Guvern: Schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, dar și finanțări de 400 de milioane de lei pentru baterii
Vouchere noi pentru energie, pregătite de Guvern: Schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, dar și finanțări de 400 de milioane de lei pentru baterii
Guvernul pregătește un nou mecanism de acordare a voucherelor pentru energie destinate consumatorilor vulnerabili, în timp ce analizează alocarea a până la 400 de milioane de lei pentru achiziția și instalarea sistemelor de stocare a energiei în gospodării. Anunțurile au fost făcute miercuri, 18 noiembrie 2026, de purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, după o întâlnire a premierului cu reprezentanți ai ministerelor, producătorilor de energie și industriei.
Potrivit informațiilor prezentate de Dan Cărbunaru, discuțiile de la nivel guvernamental au vizat identificarea unor măsuri de sprijin pentru populație și consumatorii industriali, în contextul costurilor ridicate la energie și al efectelor acestora asupra economiei.
Una dintre măsurile aflate în pregătire este o nouă schemă de vouchere pentru energie, acordate prin carduri de sprijin persoanelor considerate vulnerabile. Valoarea ajutorului nu a fost încă stabilită, urmând să fie calculată în funcție de resursele bugetare disponibile.
Executivul ia în calcul utilizarea cu prioritate a fondurilor europene pentru finanțarea acestui mecanism.
4,7 milioane de locuri de consum au sub 100 kWh lunar
În declarațiile sale, Dan Cărbunaru a prezentat și câteva date privind consumul de energie electrică la nivel național.
România are peste 10 milioane de locuri de consum, dintre care aproximativ 4,7 milioane înregistrează un consum lunar mai mic de 100 kWh.
Reprezentantul Guvernului a făcut referire la amploarea fenomenului de sărăcie energetică și la necesitatea identificării unor soluții pentru gospodăriile care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor.
În acest context, ministerele Muncii, Energiei și Finanțelor urmează să elaboreze propunerea privind noua schemă de vouchere.
Valoarea voucherelor, criteriile exacte de eligibilitate și calendarul de acordare nu au fost anunțate deocamdată.
Furnizorii ar putea avea acces la registrul consumatorilor vulnerabili
O altă măsură prezentată de Dan Cărbunaru vizează implicarea furnizorilor de energie electrică în identificarea și sprijinirea persoanelor care se confruntă cu dificultăți financiare.
Ministerul Muncii va analiza modalitățile prin care furnizorii ar putea avea acces la registrul consumatorilor vulnerabili.
Potrivit informațiilor comunicate de purtătorul de cuvânt al Guvernului, această posibilitate ar permite companiilor să identifice clienții care se confruntă cu probleme în plata facturilor și să le ofere forme suplimentare de sprijin.
Ajutoarele acordate de furnizori ar urma să completeze măsurile finanțate de stat, fiecare companie urmând să își poată comunica propriile formule de sprijin.
400 de milioane de lei pentru sisteme de stocare a energiei
În cadrul aceleiași întâlniri a fost discutată și posibilitatea finanțării gospodăriilor care doresc să achiziționeze și să instaleze baterii pentru stocarea energiei electrice.
Administrația Fondului pentru Mediu ar putea pune la dispoziție până la 400 de milioane de lei din veniturile proprii pentru această categorie de investiții.
Măsura ar urma să vizeze gospodăriile interesate de instalarea unor sisteme de stocare, iar detaliile privind condițiile de finanțare și modalitatea de accesare urmează să fie stabilite.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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