Sindicatele din Educație, semnal de alarmă: „Guvernul continuă politica de distrugere a învățământului preuniversitar”

Politica de austeritate aplicată în educație continuă, iar consecințele riscă să devină tot mai grave pentru școala românească. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” lansează un nou avertisment dur la adresa Guvernului și a Ministerului Educației și Cercetării, acuzând autoritățile că persistă într-o direcție care afectează profund învățământul preuniversitar.

De această dată, nemulțumirea sindicatelor vizează proiectul Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2027–2028. În opinia reprezentanților profesorilor, documentul nu corectează efectele măsurilor de austeritate adoptate anterior, ci le amplifică, împingând unitățile de învățământ către constituirea claselor și grupelor la efective apropiate de limitele maxime prevăzute de lege.

Sindicaliștii consideră că educația este tratată în continuare ca o simplă cheltuială bugetară, iar elevii și profesorii sunt transformați în cifre într-un calcul financiar lipsit de preocupare pentru calitatea procesului educațional.

Clase mai aglomerate, mai puține școli funcționale și profesori amenințați de pierderea locurilor de muncă

Potrivit celor două federații sindicale, proiectul metodologiei introduce presiuni suplimentare asupra școlilor, în special în mediul urban, unde formațiunile de studiu ar urma să funcționeze cu cel puțin 3–4 elevi peste efectivele medii prevăzute de lege.

Situația ar deveni și mai dificilă în municipii, unde constituirea claselor ar fi împinsă către efectivul maxim admis legal. Peste aceste limite se pot adăuga și derogările permise de Legea nr. 141/2025, ceea ce ar putea conduce la clase cu până la patru elevi peste numărul maxim.

În locul unor măsuri care să reducă supraaglomerarea și să îmbunătățească procesul de predare, autoritățile riscă să instituționalizeze un model în care numărul elevilor din clasă devine mai important decât posibilitatea profesorului de a lucra eficient cu fiecare copil.

Problema nu este una pur teoretică. O analiză publicată de Edupedu.ro, realizată pe baza datelor oficiale din SIIIR pentru anul școlar 2025–2026, estimează că aplicarea regulilor propuse ar putea conduce la dispariția a între 245 și 917 clase pregătitoare și clase a V-a din mediul urban, reprezentând aproximativ 3%–12% din totalul acestora.

Impactul asupra resurselor umane ar putea fi la fel de grav: între 81 și 329 de posturi de învățători sau profesori pentru învățământul primar și, estimativ, între 230 și 820 de norme didactice la gimnaziu ar putea fi afectate.

În plus, în 574 de unități de învățământ, efectivele existente nu ar putea fi reorganizate astfel încât să fie respectate simultan pragurile minime și numărul maxim de elevi.

Aceste cifre reprezintă estimări rezultate dintr-o simulare, nu disponibilizări deja decise, însă indică dimensiunea riscurilor pe care le-ar putea genera noua metodologie.

Elevii, victimele directe ale economiilor făcute în educație

Dincolo de cifre, adevărata problemă este impactul asupra copiilor.

O clasă supraaglomerată înseamnă mai puțin timp acordat fiecărui elev, dificultăți în identificarea problemelor de învățare, evaluare superficială și imposibilitatea unei predări adaptate nevoilor individuale.

Situația devine și mai gravă în cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), care au nevoie de atenție suplimentară, intervenții individualizate și sprijin specializat.

În lipsa unui număr suficient de profesori de sprijin, responsabilitatea este transferată aproape integral asupra cadrului didactic de la clasă, care trebuie să gestioneze simultan un număr mare de elevi, cu nevoi și niveluri diferite de pregătire.

Sindicatele avertizează că, în asemenea condiții, calitatea actului educațional este serios compromisă. Profesorul nu mai poate asigura în mod real sprijinul individualizat, iar elevii care au nevoie de ajutor riscă să fie lăsați în urmă.

Fenomenul „vizei de flotant”, o problemă nerezolvată de autorități

Un alt factor care amplifică dezechilibrele este fenomenul cunoscut drept „viza de flotant”, prin care familiile își schimbă formal reședința pentru a-și înscrie copiii la anumite școli.

În lipsa unor soluții eficiente din partea autorităților, unele unități de învățământ ajung să fie suprasolicitate, în timp ce alte școli se confruntă cu dificultăți în constituirea claselor.

Sindicatele consideră că noua metodologie nu rezolvă această problemă, ci riscă să o agraveze, punând o presiune suplimentară asupra școlilor foarte solicitate.

Rezultatul ar putea fi o distribuire și mai dezechilibrată a elevilor, clase suprapopulate, nemulțumiri în rândul părinților și reducerea numărului de formațiuni de studiu în alte unități școlare.

Profesorii, împinși spre epuizare profesională

Nici cadrele didactice nu sunt protejate de efectele acestor măsuri.

Sindicaliștii atrag atenția că profesorii se confruntă deja cu o încărcătură birocratică tot mai mare, cu responsabilități suplimentare și cu presiuni permanente asupra activității profesionale.

Creșterea numărului de elevi la clasă, concomitent cu reducerea numărului de clase și a necesarului de personal, riscă să accentueze epuizarea profesională și instabilitatea locurilor de muncă.

În aceste condiții, profesorilor li se cere să obțină rezultate mai bune cu resurse mai puține, în colective tot mai numeroase și într-un sistem care le limitează posibilitatea de a interveni eficient în sprijinul elevilor.

Sindicatele cer revenirea urgentă la prevederile Legii nr. 198/2023

FSLI și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” consideră că actuala direcție trebuie oprită, iar soluția nu poate consta în noi ajustări administrative care transferă costurile austerității asupra școlilor.

Cele două organizații solicită modificarea de urgență a Legii nr. 141/2025, astfel încât să se revină la efectivele de elevi și preșcolari prevăzute anterior de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Sindicatele cer Ministerului Educației și Cercetării să inițieze demersurile legislative necesare și să renunțe la o abordare în care reducerea cheltuielilor bugetare primează în fața interesului educațional al copiilor.

Totodată, organizațiile sindicale atrag atenția că o generație afectată de lipsa condițiilor adecvate de învățare nu poate fi recuperată ulterior prin simple măsuri administrative.

„Nu ne mai permitem să plătim prețul unor decizii pur contabile. O nouă generație pierdută din cauza unor astfel de măsuri nu va mai putea fi recuperată niciodată”, avertizează reprezentanții celor două federații.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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