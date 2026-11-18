Călin Georgescu scapă de arestul preventiv: Decizie de ultim moment la Tribunalul Ilfov

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen vor executa măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, după ce Tribunalul Ilfov a decis înlocuirea arestării preventive. Hotărârea vine în dosarul în care cei doi sunt judecați pentru o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Potrivit deciziei pronunțate în dosarul penal nr. 39502/3/2026, măsura arestării preventive a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. Hotărârea a fost consemnată prin încheierea nr. 1035/DL din 29 septembrie 2026, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală.

Inițial, Tribunalul Ilfov urma să se pronunțe miercuri, 18 noiembrie, asupra măsurii preventive în cursul zilei de luni, 16 noiembrie 2026, după ce Călin Georgescu s-a prezentat în fața judecătorilor.

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Cazul are la bază o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi plătit o garanție în schimbul promisiunii obținerii unei finanțări pentru o afacere în domeniul metalelor prețioase.

Potrivit informațiilor din dosar, finanțarea promisă nu ar mai fi fost acordată, iar suma transferată nu ar fi fost restituită.

Procurorii susțin că Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus ulterior în contact cu un cetățean italian. Din banii transferați, suma de 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizată pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat la Președinție.

Contestația DIICOT, pe masa judecătorilor pe 20 noiembrie

Decizia privind înlocuirea arestului preventiv nu pune capăt tuturor procedurilor judiciare referitoare la măsurile preventive. Vineri, 20 noiembrie 2026, Curtea de Apel București urmează să analizeze contestația formulată de DIICOT într-o procedură separată, care vizează aceeași schimbare a măsurii preventive.

Între timp, la precedentele termene de judecată, zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Tribunalului Ilfov. Aceștia au venit cu pancarte și vuvuzele, au scandat mesaje de susținere și au cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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