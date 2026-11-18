11.000 de metri de canalizare nouă și 3 stații de pompare într-un municipiu din Alba: În ce stadiu este proiectul
11.000 de metri de canalizare nouă și 3 stații de pompare într-un municipiu din Alba: În ce stadiu este proiectul
Primăria Municipiului Sebeș pregătește una dintre cele mai ample extinderi ale rețelei de canalizare din ultimii ani. Proiectul „Extindere rețele de canalizare menajeră în municipiul Sebeș“ a ajuns în faza de evaluare de mediu: Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat publicul interesat că primăria, în calitate de titular, a depus solicitarea pentru emiterea acordului de mediu. Lucrările sunt propuse pe amplasamente identificate prin 29 de numere de carte funciară, în intravilanul localității.
De ce acum
Potrivit memoriului de prezentare, zona de vest a orașului, unde s-a extins parcul industrial și au apărut ansambluri de locuințe pe străzile Transilvaniei și Ardealului, depășește capacitatea rețelei existente. Colectorul de pe strada Augustin Bena este subdimensionat, iar cel de pe strada Mihail Kogălniceanu, care îi preia debitele, funcționează la limită. În estul orașului, rețeaua de pe strada Călărași este și ea subdimensionată, iar cele două stații de pompare existente nu mai fac față volumului de apă care trebuie pompat.
Ce se construiește
Proiectul are patru componente:
*Zona industrială (OB.01): 6.404 metri de rețea, dintre care 5.489 m gravitațională (PVC, diametre între 500 și 800 mm) și 915 m sub presiune. Colectează apele uzate de pe străzile Augustin Bena, Transilvaniei, Ardealului, Industriilor și Investitorilor.
*Strada Călărași (OB.02): 4.678 metri, din care 1.678 m gravitațională și 3.000 m de conductă de refulare. Deservește și străzile Pripocului, Ruzga, Industria Mică, PECO și Râpa Roșie.
*Trei stații de pompare (OB.03): SPAU1, SPAU2 și SPAU3, fiecare cu trei pompe submersibile. Primele două au pompe de 100 mc/h, a treia de 300 mc/h.
*Racorduri (OB.04): 400 de racorduri la rețea pentru gospodării, cu cămine de inspecție la limita proprietății, pe domeniul public.
În total, proiectul însumează circa 11.080 de metri de conducte noi. Apele colectate vor fi dirijate către stația de epurare a municipiului, de la Lancrăm.
Cifre și termene
Valoarea investiției este de 28.895.863,44 lei, iar perioada de implementare propusă este de 12 luni.
Debitul estimat de ape uzate este de 4.800 mc/zi în medie și 5.760 mc/zi la zi maximă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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