19 noiembrie 2026 – 252 de ani de la nașterea la Sebeș a lui Vasile Moga, primul episcop ortodox al Transilvaniei după reinstaurarea ierarhiei bisericești

Personalitate marcantă a istoriei Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Vasile Moga a rămas în memoria istorică drept primul episcop ortodox al românilor transilvăneni după o lungă perioadă în care aceștia nu au beneficiat de o ierarhie bisericească proprie. Activitatea sa episcopală, desfășurată într-o epocă de profunde transformări politice, sociale și confesionale, s-a înscris în eforturile de consolidare a vieții religioase și identitare a românilor din Transilvania.

La 19 noiembrie 2026 se împlinesc 252 de ani de la nașterea lui Vasile Moga (19 noiembrie 1774), episcop care a ocupat un loc important în istoria instituțională a Ortodoxiei transilvănene. Alegerea și înscăunarea sa au reprezentat un moment de referință pentru comunitatea ortodoxă românească, în contextul în care reorganizarea vieții bisericești era strâns legată de statutul românilor din Imperiul Habsburgic.

De la Sebeș, în centrul istoriei bisericești transilvănene

Vasile Moga s-a născut la Sebeș, într-o familie preoțească. Tatăl său, Ioan Moga, era preot, iar mediul familial i-a oferit primele repere ale formării religioase. Originile familiei sunt legate de comunitatea aromânească din Moscopole, vechi centru cultural și comercial din Balcani, aflat astăzi pe teritoriul Albaniei.

A urmat școala românească din Sebeș, Gimnaziul Evanghelic din localitate și apoi studii la instituțiile de învățământ romano-catolice din Alba Iulia și Cluj. Pregătirea sa a inclus și studiul filosofiei, ceea ce i-a oferit o bază intelectuală importantă pentru activitatea clericală și administrativă ulterioară.

Înainte de alegerea sa ca episcop, a activat ca preot necăsătorit în Sebeș, între 1798 și 1810, fiind implicat în activitățile bisericești ale comunității ortodoxe locale.

Reinstaurarea unei ierarhii ortodoxe românești

Pentru a înțelege importanța numirii lui Vasile Moga trebuie privit contextul istoric al Transilvaniei de la începutul secolului al XIX-lea.

După Unirea religioasă din 1700, o parte importantă a clerului și credincioșilor români transilvăneni a intrat în comuniune cu Biserica Romei, constituindu-se Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). Comunitățile care au rămas în credința ortodoxă au traversat o perioadă dificilă, marcată de intervențiile autorităților imperiale și de schimbările administrative și confesionale.

După moartea episcopului Ghedeon Nichitici, în 1796, scaunul episcopal ortodox al Transilvaniei a rămas vacant până în 1811. În această perioadă, conducerea administrativă a eparhiei a fost asigurată de vicarii generali Ioan Popovici și Nicolae Huțovici.

Reprezentanții clerului ortodox au întreprins demersuri repetate pe lângă Curtea Imperială de la Viena pentru numirea unui episcop român, care să conducă Biserica Ortodoxă din Transilvania.

Un moment important l-a constituit sinodul electoral desfășurat la Turda, între 19 septembrie și 1 octombrie 1810, în cadrul căruia au fost desemnați candidații pentru scaunul episcopal.

Deși Vasile Moga s-a clasat pe locul al doilea în urma votului, cu 36 de voturi, autoritățile guberniale l-au recomandat Curții Imperiale. La 21 decembrie 1810, împăratul Francisc I a confirmat numirea sa ca episcop al ortodocșilor din Transilvania.

A fost călugărit la Mănăstirea Cruședol, iar la 23 aprilie 1811 a fost hirotonit arhiereu la Carloviț. Instalarea sa a avut loc la Cluj, la 29 iunie 1811, în prezența guvernatorului Transilvaniei, a protopopilor și a numeroși preoți.

Prin această numire, după o perioadă de aproximativ 15 ani de vacanță episcopală, ortodocșii transilvăneni au avut din nou un ierarh în fruntea eparhiei. Vasile Moga a fost primul episcop român ortodox al Transilvaniei din perioada de după Unirea religioasă.

Activitatea episcopală și consolidarea instituțiilor bisericești

Păstorirea lui Vasile Moga s-a desfășurat între anii 1811 și 1845, într-un context dificil, în care Biserica Ortodoxă era supusă unor restricții administrative și juridice impuse de autoritățile habsburgice.

Una dintre primele sale preocupări a fost organizarea vieții bisericești și consolidarea administrației eparhiale. La 10 august 1811, a adresat clerului și credincioșilor o primă pastorală, document cu valoare programatică pentru activitatea sa. Prin aceasta, stabilea îndrumări privind viața religioasă, conduita preoților și organizarea comunităților ortodoxe.

Un moment important în evoluția instituțională a episcopiei l-a reprezentat stabilirea reședinței la Sibiu. În anul 1819, Vasile Moga a achiziționat un imobil pe actuala stradă Nicolae Bălcescu, iar în 1821 a mutat aici reședința episcopală, Consistoriul și școala teologică. Această mutare a contribuit la consolidarea Sibiului ca centru administrativ și bisericesc al Ortodoxiei transilvănene.

Activitatea sa a vizat mai multe direcții:

*Organizarea bisericească: dezvoltarea administrației eparhiale, coordonarea protopopiatelor și parohiilor și emiterea de circulare și pastorale.

*Învățământul teologic: susținerea pregătirii preoților prin cursurile teologice organizate la Sibiu.

*Educația românească: sprijinirea școlilor confesionale ortodoxe și implicarea în pregătirea învățătorilor.

*Formarea intelectuală: acordarea de burse unor tineri români care studiau la instituții universitare din Imperiul Habsburgic, inclusiv la Viena.

*Cultura religioasă: sprijinirea tipăririi cărților de cult și a dezvoltării literaturii bisericești în limba română.

Vasile Moga a îndeplinit și funcția de inspector suprem al școlilor ortodoxe, până în 1837, implicându-se în supravegherea și susținerea învățământului confesional.

Un ierarh implicat în apărarea drepturilor românilor

Dincolo de responsabilitățile strict bisericești, Vasile Moga a avut și o activitate cu caracter social și național. Într-o perioadă în care românii din Transilvania nu beneficiau de aceleași drepturi politice și sociale precum celelalte națiuni privilegiate ale Principatului, episcopul a susținut demersurile pentru recunoașterea românilor ca a patra națiune politică a Transilvaniei.

Poziția sa trebuie înțeleasă în contextul sistemului politic al epocii, dominat de privilegiile istorice ale stărilor transilvănene și de politica administrativă a Imperiului Habsburgic.

Totodată, activitatea episcopului nu a fost lipsită de dificultăți și controverse. Diploma imperială de numire îi impunea numeroase restricții, limitându-i libertatea de acțiune în raport cu autoritățile statului. Cercetările istorice au evidențiat atât contribuțiile sale la consolidarea instituțională a Bisericii Ortodoxe, cât și limitele activității sale în domeniul educației și al dezvoltării comunităților rurale.

Istoriografia recentă propune o reevaluare a episcopatului său, prin valorificarea documentelor de arhivă și a surselor administrative și bisericești. Studiile istoricului Mihai-Octavian Groza și cercetările publicate în revista Astra Sabesiensis contribuie la o înțelegere mai nuanțată a personalității și activității sale.

Sfârșitul unei păstoriri de 34 de ani

Vasile Moga a condus Episcopia Ortodoxă a Transilvaniei timp de 34 de ani, până la moartea sa, survenită la 17 octombrie 1845, la Sibiu.

A fost înmormântat în Cimitirul Bisericii Buna Vestire din Sibiu, loc care păstrează memoria unuia dintre ierarhii importanți ai istoriei bisericești transilvănene din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

După moartea sa, conducerea eparhiei a fost preluată de Andrei Șaguna, care avea să imprime o nouă direcție dezvoltării instituționale, culturale și naționale a Ortodoxiei din Transilvania.

Moștenirea lui Vasile Moga nu poate fi desprinsă de această evoluție. Înaintea marilor realizări ale epocii șaguniene, episcopatul său a contribuit la refacerea structurilor administrative, la organizarea învățământului confesional și la menținerea unei instituții bisericești românești într-un context politic și confesional complicat.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal