VIDEO | Nouă bază sportivă modernă la Sebeș, lângă Parcul Arini: Teren de fotbal, zonă pentru baschet și spații pentru pregătirea teoretică a tinerilor sportivi
Nouă bază sportivă modernă la Sebeș, lângă Parcul Arini: Teren de fotbal, zonă pentru baschet și spații pentru pregătirea teoretică a tinerilor sportivi
O nouă bază sportivă modernă se construiește la Sebeș, pe strada Tipografilor, lângă Parcul Arini, după ce vechea bază sportivă, aflată în ruină, a fost demolată pentru a face loc noului proiect.
Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a explicat importanța investiției pentru sportul local, valoarea proiectului ridicându-se la aproximativ 12 milioane de lei: „Va fi amplasată exact în același loc în care a existat baza sportivă inițială. De data aceasta va fi modernă. Este o finanțare nerambursabilă, de peste 11,5 milioane de lei, fonduri europene. Valoarea licitată, cu tot cu TVA, a depășit 12,5 milioane de lei. Este un contract în derulare”, a spus edilul din Sebeș.
Noua bază sportivă va cuprinde un teren de fotbal, o zonă pentru baschet, dar și facilități și spații comune destinate inclusiv pregătirii teoretice a sportivilor.
„Vom avea o clădire modernă, cu spații comune, inclusiv pentru zona de educație a sportivilor, partea de pregătire teoretică. Dar, bineînțeles, o să avem și un teren care va avea toate facilitățile necesare pentru ca elevii de la Liceul Sportiv și copiii din Sebeș, până la urmă, să poată să vină aici și să-și desfășoare activitățile sportive. Vom avea și o zonă pentru baschet, inclusiv o zonă pentru părinți sau pentru cei care vin să-i vadă pe tinerii noștri. Face parte, cumva, din povestea Parcului Arini. Este chiar la marginea parcului și se va integra în activitățile pentru cei care vor să iasă în aer liber”, a declarat Dorin Nistor.
În ceea ce privește accesul, acesta se va putea face și dinspre Parcul Arini, însă doar pietonal, administrația locală dorind să limiteze cât mai mult accesul autovehiculelor în parc.
Cofinanțarea Primăriei Sebeș pentru acest proiect reprezintă aproximativ 10%, iar termenul de finalizare este stabilit pentru anul viitor. „Iarna este singurul moment care ne-ar putea încurca și ar putea amâna acest proiect, dar, cumva, la nivelul lunii noiembrie a anului următor ar trebui să fie gata acest proiect”, a spus, la final, Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș.
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