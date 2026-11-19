Albaiulianul Geoge Țălnar, pas mare în carieră: antrenor secund la FC Botoșani, echipa din Superligă: „O onoare și o responsabilitate”
Albaiulianul Geoge Țălnar, pas mare în carieră: antrenor secund la FC Botoșani, echipa din Superligă, prim meci, cu FC Voluntari
Albaiulianul George Țălnar (45 de ani) a ajuns la FC Botoșani, având mai multe atribuții la clubul lui Valeriu Iftime. George Țălnar, fiul antrenorului dinamovist Cornel Țălnar, va fi secundul lui Marius Croitoru, debutul producându-se vineri, 19 noiembrie 2026, în partida de pe teren propriu cu FC Voluntari, penultima clasată, primul de după pauza cauzată de acțiunile echipelor naționale.
Moldovenii sunt în criză, cu un punct în ultimele 4 jocuri, pe poziția a 12-a, în zona minată a ierarhiei
„Până la urmă și în sport ca și în orice alt domeniu rezultatele muncii trebuie să se vadă la un moment dat. Cred că acest pas este o încununare a tot ceea ce am studiat, am muncit și am experimentat în ultimii aproape 10 ani. Pentru mine este o onoare dar totodată și o responsabilitate imensă această trecere către prima ligă. De aici începe fotbalul adevărat. Presiunea și stresul sunt fantastice. Dar aceste lucruri pe mine mă motivează. Echipa este într-un moment greu dar sunt sigur că împreună cu colegii din staff și cu jucătorii care sunt mult peste valoarea pe care o atestă clasarea din acest moment o vom scoate la capăt. Am mai urcat o treaptă în dezvoltarea mea personală.
Cu siguranță nu va fi ultima. Mulțumesc familiei mele pentru susținere… fără ei nu aș fi reușit nimic și credeți-mă că nu ne este deloc ușor. Distanța și lipsa timpului petrecut împreună este întotdeauna un “mare minus” pentru orice familie. Sunt bucuros și încrezător că FC Botoșani va ajunge foarte curând în clasament în primele 8-10 echipe. Asta așa ca obiectiv intermediar. Totodată vreau să urez succes Performanței Ighiu in actualul sezon. Am intâlnit acolo niște oameni pasionați și jucători cu real potențial. Sunt sigur că munca pe care am făcut-o cu ei de două luni de zile se va vedea cât de curând”, a punctat George Țălnar.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Unirea Alba Iulia, test dificil la CSC Ghiroda și Giarmata Vii! Paul Chiorean, apt de joc: „Vrem să luăm toate punctele”
Liderul Unirea Alba Iulia, duel de foc la CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în etapa a 14-a a Seriei 7 din Liga 3. Gruparea albaiuliană are în față un oponent care râvnește calificarea în pay-off, iar după remiza albă, din tur, de pe „Cetate”, punctele puse-n joc au o valoare dublată, în perspectiva luptei din […]
Video Exclusiv | Nicolae Stanciu, la aniversarea antrenorului Alexandru Kalanyos, cel care l-a descoperit: Și Alex Giurgiu, „căpitanul” Unirii Alba Iulia, la eveniment
Nicolae Stanciu, la aniversarea antrenorului Alexandru Kalanyos, cel care l-a descoperit: Și Alex Giurgiu, „căpitanul” Unirii Alba Iulia, la eveniment Nicolae Stanciu, „căpitanul” echipei naționale de fotbal a României, a fost prezent, miercuri, 18 noiembrie 2026, la aniversarea antrenorului Alexandru Kalanyos, cel care l-a descoperit acum mai bine de două decenii. Alexandru Kalanyos a împlinit […]
Antrenorul albaiulian George Țălnar, la FC Botoșani, în staff-ul tehnic al prim-divizionarei! Debut, vineri, cu FC Voluntari
Antrenorul albaiulian George Țălnar a făcut un pas important în carieră, din această săptămână activând la prim-divizionara FC Botoșani! George Țălnar (45 de ani) a ajuns la FC Botoșani, având mai multe atribuții la clubul lui Valeriu Iftime. George Țălnar va colabora ca antrenor secund cu Marius Croitoru, debutul producându-se vineri, 19 noiembrie 2026, în partida […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii în decembrie 2026: Cine primește banii mai devreme și ce pensionari încasează până la 500 de lei în plus
Pensii în decembrie 2026: Cine primește banii mai devreme și ce pensionari încasează până la 500 de lei în plus...
Sindicatele din Educație, semnal de alarmă: „Guvernul continuă politica de distrugere a învățământului preuniversitar”
Sindicatele din Educație, semnal de alarmă: „Guvernul continuă politica de distrugere a învățământului preuniversitar” Politica de austeritate aplicată în educație...
Știrea Zilei
Și-a însușit peste 10.000 de lei din încasările restaurantului la care lucra: Ce pedeapsă a primit un livrator din Alba
Și-a însușit peste 10.000 de lei din încasările restaurantului la care lucra: Ce pedeapsă a primit un livrator din Alba...
VIDEO | Nouă bază sportivă modernă la Sebeș, lângă Parcul Arini: Teren de fotbal, zonă pentru baschet și spații pentru pregătirea teoretică a tinerilor sportivi
Nouă bază sportivă modernă la Sebeș, lângă Parcul Arini: Teren de fotbal, zonă pentru baschet și spații pentru pregătirea teoretică...
Curier Județean
Cât va costa transportul pe ruta Bistra-Câmpeni-Alba Iulia și retur după „ajustarea” tarifelor: Care sunt propunerile de prețuri
Cât va costa transportul pe ruta Bistra-Câmpeni-Alba Iulia și retur după „ajustarea” tarifelor: Care sunt propunerile de prețuri Consiliul Județean...
Malul Tarnavei Mari, amenajat la Blaj: Coridor verde-albastru la faleza Veza. Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Malul Tarnavei Mari, amenajat la Blaj: Coridor verde-albastru la faleza Veza. Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade În fiecare...
19 noiembrie 2026 – 252 de ani de la nașterea la Sebeș a lui Vasile Moga, primul episcop ortodox al Transilvaniei după reinstaurarea ierarhiei bisericești
19 noiembrie 2026 – 252 de ani de la nașterea la Sebeș a lui Vasile Moga, primul episcop ortodox al...