Albaiulianul Geoge Țălnar, pas mare în carieră: antrenor secund la FC Botoșani, echipa din Superligă, prim meci, cu FC Voluntari

Albaiulianul George Țălnar (45 de ani) a ajuns la FC Botoșani, având mai multe atribuții la clubul lui Valeriu Iftime. George Țălnar, fiul antrenorului dinamovist Cornel Țălnar, va fi secundul lui Marius Croitoru, debutul producându-se vineri, 19 noiembrie 2026, în partida de pe teren propriu cu FC Voluntari, penultima clasată, primul de după pauza cauzată de acțiunile echipelor naționale.

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„Până la urmă și în sport ca și în orice alt domeniu rezultatele muncii trebuie să se vadă la un moment dat. Cred că acest pas este o încununare a tot ceea ce am studiat, am muncit și am experimentat în ultimii aproape 10 ani. Pentru mine este o onoare dar totodată și o responsabilitate imensă această trecere către prima ligă. De aici începe fotbalul adevărat. Presiunea și stresul sunt fantastice. Dar aceste lucruri pe mine mă motivează. Echipa este într-un moment greu dar sunt sigur că împreună cu colegii din staff și cu jucătorii care sunt mult peste valoarea pe care o atestă clasarea din acest moment o vom scoate la capăt. Am mai urcat o treaptă în dezvoltarea mea personală.

Cu siguranță nu va fi ultima. Mulțumesc familiei mele pentru susținere… fără ei nu aș fi reușit nimic și credeți-mă că nu ne este deloc ușor. Distanța și lipsa timpului petrecut împreună este întotdeauna un “mare minus” pentru orice familie. Sunt bucuros și încrezător că FC Botoșani va ajunge foarte curând în clasament în primele 8-10 echipe. Asta așa ca obiectiv intermediar. Totodată vreau să urez succes Performanței Ighiu in actualul sezon. Am intâlnit acolo niște oameni pasionați și jucători cu real potențial. Sunt sigur că munca pe care am făcut-o cu ei de două luni de zile se va vedea cât de curând”, a punctat George Țălnar.

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