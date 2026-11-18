Pensii în România: De ce doi români care au muncit 35 de ani pot primi bani complet diferiți la bătrânețe

Doi români care au muncit fiecare câte 35 de ani pot ajunge la pensie cu venituri lunare foarte diferite. Deși au aceeași vechime în muncă, unul poate primi o pensie considerabil mai mare decât celălalt. Explicația este legată de salariile încasate de-a lungul carierei, contribuțiile plătite la bugetul asigurărilor sociale și punctajul acumulat în fiecare an. Sistemul public de pensii nu recompensează exclusiv numărul anilor lucrați, ci ține cont și de valoarea veniturilor pentru care s-au achitat contribuțiile.

Salariul din timpul activității, factorul decisiv

În calculul pensiei contează raportul dintre veniturile brute pentru care s-au plătit contribuții și salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. Astfel, un angajat care a câștigat constant peste media națională acumulează un punctaj mai mare decât unul care a lucrat pe salariul minim. Diferențele se adună de-a lungul anilor și pot însemna sute sau chiar mii de lei în plus la pensie. Contează inclusiv sporurile și alte venituri pentru care s-au datorat contribuții, dacă sunt recunoscute potrivit legii și dovedite cu documente. În plus, nu toate perioadele considerate vechime au același regim: perioadele contributive, cele asimilate și alte perioade recunoscute de legislație pot produce efecte diferite asupra punctajului final.

Punctele de stabilitate pot aduce bani în plus

Reforma pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, a introdus punctele de stabilitate pentru persoanele care au realizat peste 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv. Pentru intervalul 25-30 de ani se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an, între 30 și 35 de ani se acordă 0,75 puncte anual, iar pentru perioada care depășește 35 de ani se acordă un punct pe an. Prin urmare, un pensionar cu 35 de ani contributivi primește 6,25 puncte de stabilitate, suplimentar punctajului acumulat din venituri. La valoarea punctului de referință de 81 de lei, menținută în 2026, acest bonus înseamnă aproximativ 506 lei lunar. Totuși, punctele de stabilitate nu elimină diferențele generate de salariile încasate în timpul activității. De aceea, doi foști colegi, cu aceeași vechime, pot avea pensii foarte diferite dacă au avut funcții și venituri diferite.

Aceeași vechime, diferențe de peste 1.400 de lei

Un exemplu orientativ arată cât de mult contează veniturile din timpul carierei. Doi români cu câte 35 de ani de stagiu contributiv, dintre care unul a câștigat în medie 70% din salariul mediu brut, iar celălalt 120%, ar putea avea pensii estimate de aproximativ 2.491 de lei, respectiv 3.908 lei. Diferența ajunge astfel la circa 1.417 lei lunar, în condițiile ipotezelor simplificate ale exemplului și ale unui punctaj constant. La stabilirea pensiei pot interveni însă și alte elemente, precum grupele de muncă, perioadele asimilate, veniturile dovedite ulterior sau particularitățile fiecărui dosar.

În 2026, valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei, iar mecanismul obișnuit de majorare a fost amânat. Românii care consideră că pensia le-a fost calculată greșit pot solicita verificarea stagiului contributiv, a veniturilor și a sporurilor valorificate de Casa de Pensii.

Secțiune Știri sub articolul principal