Malul Tarnavei Mari, amenajat la Blaj: Coridor verde-albastru la faleza Veza. Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că a fost luată decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre și conservarea biodiversității urbane prin amenajarea malurilor râului Târnava Mare în municipiul Blaj“. Titularul proiectului este UAT Municipiul Blaj.
Ce se va construi
Investiția vizează un coridor public pe malul Târnavei Mari, în zona faleza Veza, pe strada Alexandru Gh. Golescu. Zona principală de amenajare este terenul dintre albie și dig (CF 84126), proprietate publică a municipiului.
Proiectul mai implică și terenurile CF 80305 și CF 80366, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, unde se află consolidările de mal și digul existent. Suprafețele acestor construcții existente nu reprezintă suprafețe de construcție propuse prin investiție.
Sunt prevăzute:
*conservarea și întreținerea vegetației existente, a suprafețelor înierbate și a vegetației riverane, cu protejarea arborilor valoroși;
*alei pietonale permeabile sau semipermeabile și trasee pentru biciclete;
*zone de odihnă și joacă, bănci, rastele pentru biciclete și coșuri pentru colectare separată;
*puncte de observare a peisajului, inclusiv pontoane și platforme ușoare din lemn și metal;
*iluminat ambiental discret, orientat spre circulații, fără iluminarea directă a apei.
Zonele de contact cu apa vor folosi pietriș sau piatră naturală. Nu sunt prevăzute lucrări permanente din beton, foișoare sau grupuri sanitare.
foto: arhivă
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