Sport

Penalty evident, neacordat Blajului în meciul din Cupa României cu Progresul Spartac: „Au recunoscut și adversarii”

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Penalty evident, neacordat Blajului în meciul din Cupa României cu Progresul Spartac: „Au recunoscut și adversarii”

CIL Blaj a fost eliminată, miercuri, 19 august 2026, în play-off-ul Cupei României la fotbal, ratând dramatic calificarea istorică în grupele competiției.

Progresul Spartac, și ea echipă de Liga 3, s-a impus cu 3-1, după prelungiri, pe Stadionul „CIL-Veza”. Asta după ce la finalul primelor 90 de minute regiulamentare, la fel ca la pauză, de altfel, scorul a fost egal, 1-1.

În prelungirile… prelungirilor, la scorul de 1-2, CIL Blaj a avut un penalty evident neacordat.

Citește și: Video | CIL Blaj a ratat dramatic calificarea istorică în grupele Cupei României la fotbal: Meci intens în „Mica Romă”, cu toate golurile înscrise de fundași

Consider că meciul a fost la discreția noastră din toate punctele de vedere, dar am ratat enorm de multe ocazii de a închide meciul în cele 90 de minute. Am primit două goluri la fazele fixe, deși știam ca sunt periculoși pe colțul lung! Dar vreau sa ii felicit pe băieți, pentru modul cum au jucat, cum s-au dăruit…

Păcat ca nu am câștigat meciul! Când ai două bare și atât de multe ocazii este dezamăgitor ca nu câștigi meciul, în fața unui număr atât de mare oameni care au fost prezenți la meci azi să ne susțină!

În min 120+1, la 2-1 pentru oaspeți, am avut și un penalty clar, recunoscut de adversari, dar asta este, nu putem da vina azi decât pe soartă.

Așa a fost să fie parcursul nostru de anul acesta din Cupă, ne concentrăm pe campionat și ne pregătim pentru prima etapă!

Mulțumim, Blaj pentru suportul oferit azi!”, a declarat la finalul partidei antrenorul principal al formației CIL Blaj, Daniel Tătar.

foto – captură video YouTube Progresul Spartac

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Video | CIL Blaj a ratat dramatic calificarea istorică în grupele Cupei României la fotbal: Meci intens în „Mica Romă”, cu toate golurile înscrise de fundași

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 ore

în

19 august 2026

De

CIL Blaj a ratat dramatic calificarea istorică în grupele Cupei României la fotbal: Meci intens în „Mica Romă”, cu toate golurile înscrise de fundași CIL Blaj a fost la un singur pas de o calificare istorică în grupele Cupei României la fotbal, ediția 2025/2026, după ce a fost eliminată în play-off, pe teren propriu, după […]

Citește mai mult

Sport

Foto | Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), o medalie de aur și trei de argint la Campionatul Mondial de Powerlifting, pentru Juniori și Tineret, din Africa de Sud

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 13 ore

în

19 august 2026

De

Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), o medalie de aur și trei de argint la Campionatul Mondial de Powerlifting, pentru Juniori și Tineret, din Africa de Sud Miercuri, 19 august 2026, s-au consemnat, din nou, performanțe remarcabile pentru sportul românesc realizate de sportivele de la secia de powerlifting a CS Unirea Alba Iulia. Roxana Deac, […]

Citește mai mult

Sport

Live Video | CIL Blaj – Progresul Spartac, confruntare pentru un loc în grupele Cupei României

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 ore

în

19 august 2026

De

CIL Blaj – Progresul Spartac, confruntare pentru un loc în grupele Cupei României Miercuri, 19 august 2026, de la ora 17:30, Stadionul „CIL-Veza” din Blaj găzduiește unul dintre cele mai importante meciuri ale fotbalului din Alba din această perioadă. CIL Blaj întâlnește Progresul Spartac, într-o partidă contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ediția 2026/2027. Cele […]

Citește mai mult