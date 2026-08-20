Penalty evident, neacordat Blajului în meciul din Cupa României cu Progresul Spartac: „Au recunoscut și adversarii”

CIL Blaj a fost eliminată, miercuri, 19 august 2026, în play-off-ul Cupei României la fotbal, ratând dramatic calificarea istorică în grupele competiției.

Progresul Spartac, și ea echipă de Liga 3, s-a impus cu 3-1, după prelungiri, pe Stadionul „CIL-Veza”. Asta după ce la finalul primelor 90 de minute regiulamentare, la fel ca la pauză, de altfel, scorul a fost egal, 1-1.

În prelungirile… prelungirilor, la scorul de 1-2, CIL Blaj a avut un penalty evident neacordat.

„Consider că meciul a fost la discreția noastră din toate punctele de vedere, dar am ratat enorm de multe ocazii de a închide meciul în cele 90 de minute. Am primit două goluri la fazele fixe, deși știam ca sunt periculoși pe colțul lung! Dar vreau sa ii felicit pe băieți, pentru modul cum au jucat, cum s-au dăruit…

Păcat ca nu am câștigat meciul! Când ai două bare și atât de multe ocazii este dezamăgitor ca nu câștigi meciul, în fața unui număr atât de mare oameni care au fost prezenți la meci azi să ne susțină!

În min 120+1, la 2-1 pentru oaspeți, am avut și un penalty clar, recunoscut de adversari, dar asta este, nu putem da vina azi decât pe soartă.

Așa a fost să fie parcursul nostru de anul acesta din Cupă, ne concentrăm pe campionat și ne pregătim pentru prima etapă!

Mulțumim, Blaj pentru suportul oferit azi!”, a declarat la finalul partidei antrenorul principal al formației CIL Blaj, Daniel Tătar.

foto – captură video YouTube Progresul Spartac

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