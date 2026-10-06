6 octombrie 2026 | Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Restricții de circulație. În ce zonă se fac lucrări
Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Restricții de circulație. În ce zonă se fac lucrări
Și marți, 6 octombrie 2026, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș.
Se fac lucrări între kilometrii 275 și 276+400 de metri, între Apoldu de Jos și Săliște (județul Sibiu), până la ora 16.00.
Concret, se execută lucrări de reparații carosabil pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu). Banda 1 și banda de urgență sunt restricționate.
Prin urmare se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 2 (sens Sebeș-Sibiu).
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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