Actualitate

6 octombrie 2026 | Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Restricții de circulație. În ce zonă se fac lucrări

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Restricții de circulație. În ce zonă se fac lucrări

Și marți, 6 octombrie 2026, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș.

Petrecerea Divorțaților

Se fac lucrări între kilometrii 275 și 276+400 de metri, între Apoldu de Jos și Săliște (județul Sibiu), până la ora 16.00.

Concret, se execută lucrări de reparații carosabil pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu). Banda 1 și banda de urgență sunt restricționate.

Prin urmare se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 2 (sens Sebeș-Sibiu).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

6 octombrie 2026

De

George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare Preşedintele AUR, George Simion, intensifică presiunea asupra parlamentarilor PSD în tentativa de a strânge numărul necesar de semnături pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. Liderul AUR anunţă că va pune la dispoziţia parlamentarilor social-democraţi tabelul pentru semnături […]

Citește mai mult

Actualitate

Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

6 octombrie 2026

De

Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați Angajații din România care primesc tichete de creșă trebuie să aibă în vedere noile valori stabilite pentru a doua jumătate a anului 2026.  Pentru tichetele de creșă, ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește că valoarea de 770 de […]

Citește mai mult

Actualitate

Cine este Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier de Nicușor Dan: Fost jurnalist și fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

6 octombrie 2026

De

Cine este Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier de Nicușor Dan: Fost jurnalist și fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța Diplomatul Luca Niculescu a fost desemnat, luni seara, pentru funcția de prim-ministrul, de către Nicușor Dan, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în […]

Citește mai mult