6 octombrie 2026 | Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Restricții de circulație. În ce zonă se fac lucrări

Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Restricții de circulație. În ce zonă se fac lucrări

Și marți, 6 octombrie 2026, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș.

Se fac lucrări între kilometrii 275 și 276+400 de metri, între Apoldu de Jos și Săliște (județul Sibiu), până la ora 16.00.

Concret, se execută lucrări de reparații carosabil pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu). Banda 1 și banda de urgență sunt restricționate.

Prin urmare se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 2 (sens Sebeș-Sibiu).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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