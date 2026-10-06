Curier Județean

La Sebeș continuă modernizarea transportului public: A fost semnat contractul pentru furnizarea a 7 autobuze electrice noi și încă 10 stații de încărcare

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

La Sebeș continuă modernizarea transportului public: A fost semnat contractul pentru furnizarea a 7 autobuze electrice noi și încă 10 stații de încărcare

Sebeșul face un nou pas important spre un transport public modern și nepoluant. A fost semnat contractul pentru furnizarea a 7 autobuze electrice noi și 10 stații de încărcare, în cadrul proiectului „Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiul Sebeș” – Cod SMIS 319677.

Petrecerea Divorțaților

Valoarea contractului este de 18.566.240 de lei, cu TVA inclus, iar proiectul beneficiază de 98% finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Citește și: Primăria Sebeș achiziționează încă 7 autobuze electrice dotate cu sisteme ITS și e-ticketing, dar și stații de încărcare: Procedură în derulare

Noua investiție vine în continuarea primei etape, realizate prin PNRR, prin care Sebeșul a achiziționat 9 autobuze electrice, 9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă, în valoare de 19,45 milioane de lei. Primele 9 autobuze au fost livrate în primăvara anului 2025 și au pus bazele unui transport public nepoluant, la Sebeș.

Astfel, prin cele două investiții, parcul electric destinat transportului public al Sebeșului ajunge la 16 autobuze electrice, iar infrastructura de încărcare este extinsă corespunzător. Proiectul actual include 7 stații de încărcare lentă și 3 stații rapide, iar autobuzele vor fi dotate cu sisteme ITS și E-TICKETING.

,,Continuăm transformarea transportului public din Sebeș prin investiții concrete și prin valorificarea fondurilor europene. Cele 16 autobuze electrice vor însemna un transport mai modern, mai confortabil și mai puțin poluant pentru cetățenii orașului nostru.

Oferim facilități pentru mai multe categorii de călători, gratuități pentru elevi, care sperăm să aleagă tot mai des noile autobuze, estetice și confortabile. În plus, ținta noastră este să dezvoltăm serviciile de transport oferite către comunele limitrofe pentru a crește beneficiile operatorului”, a transmis Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș..

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

6 octombrie 2026

De

A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști O femeie de 39 de ani a fost reținută de polițiști după ce a provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea. Potrivit IPJ Alba, la data de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

6 octombrie 2026

De

Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor Un bărbat din Valea Lungă a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție. Acesta s-a apropiat de imobilul în care […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Șibot, băut la volan, implicat într-un accident în Orăștie: A lovit poarta unei societăți comerciale. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

6 octombrie 2026

De

Bărbat din Șibot, băut la volan, implicat într-un accident în Orăștie: A lovit poarta unei societăți comerciale. Ce alcoolemie avea Un bărbat de 31 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, s-ar urcat băut la volan și a provocat un accident rutier, lovind poarta unei societăți comerciale din municipiul Orăștie. Potrivit IPJ Hunedoara, în dimineața […]

Citește mai mult