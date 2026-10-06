La Sebeș continuă modernizarea transportului public: A fost semnat contractul pentru furnizarea a 7 autobuze electrice noi și încă 10 stații de încărcare
La Sebeș continuă modernizarea transportului public: A fost semnat contractul pentru furnizarea a 7 autobuze electrice noi și încă 10 stații de încărcare
Sebeșul face un nou pas important spre un transport public modern și nepoluant. A fost semnat contractul pentru furnizarea a 7 autobuze electrice noi și 10 stații de încărcare, în cadrul proiectului „Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiul Sebeș” – Cod SMIS 319677.
Valoarea contractului este de 18.566.240 de lei, cu TVA inclus, iar proiectul beneficiază de 98% finanțare nerambursabilă din fonduri europene.
Citește și: Primăria Sebeș achiziționează încă 7 autobuze electrice dotate cu sisteme ITS și e-ticketing, dar și stații de încărcare: Procedură în derulare
Noua investiție vine în continuarea primei etape, realizate prin PNRR, prin care Sebeșul a achiziționat 9 autobuze electrice, 9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă, în valoare de 19,45 milioane de lei. Primele 9 autobuze au fost livrate în primăvara anului 2025 și au pus bazele unui transport public nepoluant, la Sebeș.
Astfel, prin cele două investiții, parcul electric destinat transportului public al Sebeșului ajunge la 16 autobuze electrice, iar infrastructura de încărcare este extinsă corespunzător. Proiectul actual include 7 stații de încărcare lentă și 3 stații rapide, iar autobuzele vor fi dotate cu sisteme ITS și E-TICKETING.
,,Continuăm transformarea transportului public din Sebeș prin investiții concrete și prin valorificarea fondurilor europene. Cele 16 autobuze electrice vor însemna un transport mai modern, mai confortabil și mai puțin poluant pentru cetățenii orașului nostru.
Oferim facilități pentru mai multe categorii de călători, gratuități pentru elevi, care sperăm să aleagă tot mai des noile autobuze, estetice și confortabile. În plus, ținta noastră este să dezvoltăm serviciile de transport oferite către comunele limitrofe pentru a crește beneficiile operatorului”, a transmis Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș..
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști
A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști O femeie de 39 de ani a fost reținută de polițiști după ce a provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
VIDEO | Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor
Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor Un bărbat din Valea Lungă a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție. Acesta s-a apropiat de imobilul în care […]
Bărbat din Șibot, băut la volan, implicat într-un accident în Orăștie: A lovit poarta unei societăți comerciale. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Șibot, băut la volan, implicat într-un accident în Orăștie: A lovit poarta unei societăți comerciale. Ce alcoolemie avea Un bărbat de 31 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, s-ar urcat băut la volan și a provocat un accident rutier, lovind poarta unei societăți comerciale din municipiul Orăștie. Potrivit IPJ Hunedoara, în dimineața […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare
George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare Preşedintele...
Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați
Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați Angajații din România...
Știrea Zilei
Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de circulație
Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de...
Video | Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile
Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile Aproape...
Curier Județean
A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută de polițiști
A provocat un scandal într-un magazin din Câmpeni și a amenințat vânzătoarea cu moartea: Femeie de 39 de ani, reținută...
VIDEO | Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor
Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...