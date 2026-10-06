La Sebeș continuă modernizarea transportului public: A fost semnat contractul pentru furnizarea a 7 autobuze electrice noi și încă 10 stații de încărcare

Sebeșul face un nou pas important spre un transport public modern și nepoluant. A fost semnat contractul pentru furnizarea a 7 autobuze electrice noi și 10 stații de încărcare, în cadrul proiectului „Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiul Sebeș” – Cod SMIS 319677.

Valoarea contractului este de 18.566.240 de lei, cu TVA inclus, iar proiectul beneficiază de 98% finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Noua investiție vine în continuarea primei etape, realizate prin PNRR, prin care Sebeșul a achiziționat 9 autobuze electrice, 9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă, în valoare de 19,45 milioane de lei. Primele 9 autobuze au fost livrate în primăvara anului 2025 și au pus bazele unui transport public nepoluant, la Sebeș.

Astfel, prin cele două investiții, parcul electric destinat transportului public al Sebeșului ajunge la 16 autobuze electrice, iar infrastructura de încărcare este extinsă corespunzător. Proiectul actual include 7 stații de încărcare lentă și 3 stații rapide, iar autobuzele vor fi dotate cu sisteme ITS și E-TICKETING.

,,Continuăm transformarea transportului public din Sebeș prin investiții concrete și prin valorificarea fondurilor europene. Cele 16 autobuze electrice vor însemna un transport mai modern, mai confortabil și mai puțin poluant pentru cetățenii orașului nostru.

Oferim facilități pentru mai multe categorii de călători, gratuități pentru elevi, care sperăm să aleagă tot mai des noile autobuze, estetice și confortabile. În plus, ținta noastră este să dezvoltăm serviciile de transport oferite către comunele limitrofe pentru a crește beneficiile operatorului”, a transmis Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș..

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