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Călin Georgescu, scos marți din Arestul Central pentru noi audieri. Și soția sa a ajuns la DIICOT: Susținătorii au întâmpinat-o cu urale și au scandat „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Călin Georgescu, scos marți din Arestul Central pentru noi audieri. Și soția sa a ajuns la DIICOT: Susținătorii au întâmpinat-o cu urale și au scandat „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”

Fostul candidat Călin Georgescu a fost scos marți dimineața din Arestul Central și dus la sediul DIICOT, unde au loc percheziții informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate din casa celor doi soți, din Mogoșoaia. Și Cristela Georgescu este audiată în calitate de martor.

Petrecerea Divorțaților

Procurorii încearcă să refacă traseul celor peste 1 milion de euro, presupus prejudiciu în dosarul în care este implicat fostul prezidențiabil. Anchetatorii l-au introdus pe Georgescu în sediul DIICOT prin curtea instituției, fiind adus cu duba de la Arestul Central.

Prima care a ajuns la sediul DIICOT a fost Cristela Georgescu. Și ea va fi audiată în dosar, în calitate de martor.

Soția lui Călin Georgescu a fost întâmpinată cu urale de susținătorii soțului său.

La sediul instituției au ajuns deja și susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, care au întâmpinat-o pe Cristela Georgescu cu urale la sosire.

Ei au scandat „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”. La rândul său, Cristela Georgescu i-a salutat și le-a transmis gestual că sunt în sufletul ei, după ce, luni seara, a scris un mesaj pe Facebook în care le-a mulțumit pentru susținere.

Prezența celor doi soți la DIICOT are loc în contextul continuării cercetărilor desfășurate de procurori în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Demersurile procurorilor continuă după ce, luni, a fost audiat la sediul DIICOT și socrul lui Călin Georgescu. Vasile Moldoveanu a fost audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune în dosarul privind un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Audierea acestuia vine în contextul în care anchetatorii verifică mai multe persoane și posibile legături relevante pentru dosar.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile marțea trecută, în 29 septembrie 2026. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și este definitivă. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați de DIICOT.

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