Foto | O mașină a ars ca o torță pe DN 7, în zona Vințu de Jos

O mașină a ars ca o torță pe DN 7, în zona Vințu de Jos

Un incendiu s-a produs în noaptea de luni spre marți pe DN 7, în zona Vințu de Jos.

Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit în jurul orei 2 pentru stingerea incendiului izbucnit la un autoturism.

S-a acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

foto: ISU Alba

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