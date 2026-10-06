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Foto | O mașină a ars ca o torță pe DN 7, în zona Vințu de Jos

Ioana Oprean

Publicat

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O mașină a ars ca o torță pe DN 7, în zona Vințu de Jos

Un incendiu s-a produs în noaptea de luni spre marți pe DN 7, în zona Vințu de Jos.

Petrecerea Divorțaților

Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit în jurul orei 2 pentru stingerea incendiului izbucnit la un autoturism.

S-a acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

foto: ISU Alba

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