Video | CIL Blaj a ratat dramatic calificarea istorică în grupele Cupei României la fotbal: Meci intens în „Mica Romă”, cu toate golurile înscrise de fundași

CIL Blaj a ratat dramatic calificarea istorică în grupele Cupei României la fotbal: Meci intens în „Mica Romă”, cu toate golurile înscrise de fundași

CIL Blaj a fost la un singur pas de o calificare istorică în grupele Cupei României la fotbal, ediția 2025/2026, după ce a fost eliminată în play-off, pe teren propriu, după prelungiri, de o altă divizionară terță, Progresul Spartac.

Scorul final în partida CIL Blaj – Progresul Spartac, disputat în după amiza zilei de miercuri, 19 august 2026, pe Stadionul „CIL-Veza”, a fost 1-3.

A fost nevoie de reprize de prelungiri pentru departajare după ce s-a consemnat o remiză, 1-1 (1-1), la capătul primelor 90 de minute regulamentare.

Toate golurile din această partidă au fost înscrise de fundași. Arbitrul de centru a „punctat”, la rândul său, printr-o puzderie de cartonașe arătate amfitrionilor, care au avut două bare, dar și printr-un penalty neacordat acestora.

Oaspeții au deblocat tabela în minutul 31, prin căpitanul de echipă Ciprian Stanciu, care a marcat din apropiere, profitând de o greșeală a portarului Radu Damian. Este al 90-lea gol înscris de Stanciu pentru Progresul Spartac în meciurile oficiale. Egalarea a survenit în minutul 43, tot din piciorul unui fundaș, Bogdan Jica, acesta fructificând o centrare a lui Răzvan Gâțan, care a primit mingea în flancul stâng după un corner.

Spre finalul primei reprize a prelungirilor, în minutul 104, Darius Beșca a înscris decisiv cu capul după un corner executat de pe dreapta de Andrei Ohaci. Petre Marinescu, cu o reluare din „gura porții”, a stabilit scorul final, în minutul 120+3.

Ultima parte meciului a fost extrem de tensionată, cu două eliminări. Mai întâi, în minutul 110, a văzut roșu, pentru cumul de cartonașe galbene, Tiberiu Cazacu, de la vizitatori. Ulterior, în minutul 116, Alexandru Vodă a primit două galbene la foc automat din partea centralului prahovean Nicolae Emil Breoi, restabilindu-se echilibrul numeric pe teren.

Județul Alba rămâne astfel în „palmares” cu două calificări în grupele Cupei României la fotbal, în 2022 – prin CS Ocna Mureș, respectiv în 2024 – prin CSM Unirea Alba Iulia.

CIL-ul a fost condusă, la fel ca în primele două tururi ale Cupei României, ediția 2026/2027. S-a întâmplat asta la duelul cu CS Universitar din Alba Iulia, de pe sinteticul de la Micești (rezultat final 4-3 pentru echipa din „Mica Romă”, dar și în turul secund, în confruntarea de acasă cu ACS Mediaș, câștigată cu 2-1, după prelungiri, de elevii antrenorului Daniel Tătar.

La blăjeni a evoluat în ultima parte a meciului și un fost jucător al „progresiștilor” bucureșteni, Alexandru Crivac. Acesta a jucat la formația din Capitală în sezonul comeptițional 2023-2024, al doilea sezon de Liga 2 pentru Progresul Spartac. Crivac a a adunat atunci 19 meciuri în tricoul grupării bucureștene, marcând și două goluri.

„Consider că meciul a fost la discreția noastră din toate punctele de vedere, dar am ratat enorm de multe ocazii de a închide meciul în cele 90 de minute. Am primit două goluri la fazele fixe, deși știam ca sunt periculoși pe colțul lung! Dar vreau sa ii felicit pe băieți, pentru modul cum au jucat, cum s-au dăruit… Păcat ca nu am câștigat meciul! Când ai două bare și atât de multe ocazii este dezamăgitor ca nu câștigi meciul, în fața unui număr atât de mare oameni care au fost prezenți la meci azi să ne susțină! În min 120+1, la 2-1 pentru oaspeți, am avut și un penalty clar, recunoscut de adversari, dar asta este, nu putem da vina azi decât pe soartă. Așa a fost să fie parcursul nostru de anul acesta din Cupă, ne concentrăm pe campionat și ne pregătim pentru prima etapă! Mulțumim, Blaj pentru suportul oferit azi!”, a declarat antrenorul Daniel Tătar.

Meciul de la Blaj a fost transmis în format LIVE VIDEO pe contul de YouTube al oaspeților.

*CIL Blaj (antrenor principal Daniel Tătar): R. Damian (45, Checicheș) – Vodă, Jica, Roșca, V. Boldea, R. Pîntea, Gâțan (84, Crivac), I. Nistor (75, Cîșlariu-Câmpean), Tineiu (75, Macarie), S. Bran, Blănaru /cpt. Pe bancă: Păduraru – Băican, Căt. Pîntea, Micu-Cristea, Lungar

*Progresul Spartac (antrenor principal Andrei Răzvan Erimia):Ciontoș – Geană, Cip. Stanciu /cpt., Beșca, Istrate, Coșeru, Mirea, Tong (55, Marinescu), Ohaci (108, Băcanu), Preda (63, Cazacu), Belibrov (80, Aron). Pe bancă: Vlaicu – Drăgan, Pângă, Niculae, Dumitriu

Cartonașe galbene: S. Bran, Băican, Blănaru, Păduraru, Vodă / Mirea, Cazacu

Cartonașe roșii: Vodă / Cazacu

Tragerea la sorți a grupelor Cupei României va avea loc vineri, 21 august 2026. Evenimentul va fi organizat, începând cu ora 15:00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, sala Constanța, cu participarea reprezentanților cluburilor. Tragerea la sorți va fi efectuată de trei invitați speciali, foștii internaționali Adrian Mutu, Florin Niță și Raul Rusescu.

Faza grupelor din Cupa României, ediția 2026/2027, va debuta în jurul datei de 2 septembrie 2026.

În faza grupelor participă primele 8 echipe clasate în ediția precedentă a SuperLigii plus cele 16 cluburi calificate din faza play-off-ului.

foto – captură video YouTube Progresul Spartac

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