Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de circulație
Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de circulație
Direcția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare străzi în sat Laz, comuna Săsciori, județul Alba”, propus a fi amplasat în comuna Săsciori, sat Laz, intravilan și extravilan, județul Alba, titular Primăriei Comunei Săsciori.
Proiectul vizează o lungime totală de 3.653 de metri de infrastructură, dintre care 2.484 de metri reprezintă străzi din intravilanul satului, iar 1.169 de metri sunt trotuare propuse de-a lungul Transalpinei.
Ce străzi vor fi modernizate
Potrivit documentației tehnice, lucrările vor păstra, în principal, traseele actuale ale străzilor, urmând să fie refăcute pentru a asigura condiții mai bune de circulație.
Intervențiile sunt prevăzute pe Strada De Sus, pe o lungime de 423 de metri, Strada Cimitirului – 77 de metri, Strada Bisericii – 101 metri, Strada Pe Vale – 236 de metri, precum și pe străzile Morii T1, T2 și T3, cu o lungime cumulată de 198 de metri.
În proiect mai sunt incluse Strada Râului – 90 de metri, Strada Zăvoi – 239 de metri, Strada Peste Râu – 251 de metri, Strada Râmeț – 117 metri, Strada Sub Șes – 440 de metri și Strada La Ruj – 312 metri.
La acestea se adaugă amenajarea trotuarelor de-a lungul DN67C.
Trotuare pe ambele părți ale Transalpinei
Una dintre principalele probleme identificate în documentație este lipsa infrastructurii pietonale de-a lungul DN67C. În prezent, în zona analizată nu există trotuare amenajate, astfel că pietonii sunt nevoiți să circule foarte aproape de traficul rutier.
Prin proiect sunt prevăzute trotuare pe ambele părți ale Transalpinei, cu lățimi cuprinse între 0,50 și 2,50 metri, în funcție de configurația terenului și de spațiul disponibil între drumul național și proprietățile existente.
În zonele în care nu va fi posibilă realizarea profilului rutier propus, proiectul prevede amenajarea unor alei pietonale.
Străzi degradate și probleme cu apa pluvială
Documentația justifică investiția prin starea necorespunzătoare a infrastructurii existente. Unele dintre străzi sunt neamenajate sau au fost pietruite superficial, iar în anumite zone carosabilul este alcătuit din pământ compactat.
Lipsa unor fundații rutiere corespunzătoare a dus la apariția tasărilor, denivelărilor și gropilor. Pe alte sectoare, unde există suprafețe betonate, au fost constatate fisuri și degradări.
O altă problemă este reprezentată de sistemele de evacuare a apelor pluviale, care lipsesc în anumite zone sau sunt subdimensionate.
Rigole, guri de scurgere și conducte pentru evacuarea apelor
Proiectul nu se limitează la refacerea carosabilului. Pentru străzi sunt prevăzute lucrări de infrastructură rutieră, inclusiv terasamente, compactări și realizarea straturilor de fundație și îmbrăcăminte asfaltică.
Trotuarele de pe DN67C vor fi realizate din pavaj prefabricat, montat pe straturi de nisip, piatră spartă și balast.
O componentă importantă a investiției este sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale. Pentru trotuarele de pe Transalpina sunt prevăzute rigole, guri de scurgere, cămine de vizitare și conducte cu diametrul de 300 de milimetri. Apa colectată urmează să fie evacuată prin podețele existente către râul Sebeș.
Soluții pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale sunt prevăzute și pentru mai multe dintre străzile care vor fi modernizate.
Accese la proprietăți și semnalizare rutieră
Investiția include și amenajarea acceselor către proprietăți, racordarea străzilor laterale, realizarea unor podețe, precum și lucrări de semnalizare rutieră și marcaje.
Potrivit documentației, aceste intervenții urmăresc atât îmbunătățirea condițiilor de circulație, cât și creșterea siguranței pentru șoferi și pietoni.
Investiție de peste 6,7 milioane de lei
Valoarea totală a proiectului este estimată la 6.728.885,25 lei, cu TVA inclus.
Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 12 luni, însă intervențiile vor putea începe doar după obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare, precum și a autorizației de construire.
Lucrările vor include terasamente, compactări, așternerea straturilor de balast și piatră spartă, asfaltarea străzilor, amenajarea trotuarelor și a sistemelor de colectare a apelor pluviale, realizarea unor podețe și montarea elementelor de semnalizare rutieră.
Materialele precum mixturile asfaltice și betonul nu vor fi preparate pe amplasament, ci vor fi transportate de la stații specializate.
foto – Stradă din Laz (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile
Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile Aproape toate insulele ecologice digitalizate supraterane destinate colectării separate a deșeurilor din Alba Iulia nu mai funcționează. Motivul? Acumulatorii au fost furați de persoane neidentificate până în acest moment. Acumulatorii de la insulele ecologice digitalizate din […]
50 de euro nu au schimbat cursul legii: Un polițist din Alba a refuzat oferta și a sesizat structura anticorupție
50 de euro nu au schimbat cursul legii: Un polițist din Alba a refuzat oferta și a sesizat structura anticorupție Polițiștii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Alba au fost sesizați, la data de 2 octombrie 2026, cu privire la o posibilă faptă de corupție, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu de către un polițist […]
Foto | Progresul Fărău, victorie în memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani care nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta
Progresul Fărău, victorie în memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani care nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta Momente cu puternică încărcătură emoțională, duminică, 4 octombrie 2026, la Fărău. Echipeirii formației locale de fotbal Progresul i-au cinstit memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani din satul Heria care nu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Luca Niculescu, desemnat de Nicușor Dan ca și candidat pentru funcţia de prim-ministru
Luca Niculescu, desemnat de Nicușor Dan ca și candidat pentru funcţia de prim-ministru Președintele Nicușor Dan a anunțat, în seara...
Cum se planifică viitorul șoselelor din România: Istoria anchetelor de trafic „Origine-Destinație”
Cum se planifică viitorul șoselelor din România: Istoria anchetelor de trafic „Origine-Destinație” V-ați întrebat vreodată cum decid autoritățile unde este...
Știrea Zilei
Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de circulație
Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de...
Video | Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile
Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile Aproape...
Curier Județean
Doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru vânzarea de „cristal”: Peste 63.000 de lei confiscați. Decizie la Tribunalul Alba
Doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru vânzarea de „cristal”: Peste 63.000 de lei confiscați. Decizie la...
Amenzi uriașe pentru ,,munca la negru” date de ITM Alba: 360.000 lei și 9 persoane fără forme legale de angajare și 6 avertismente în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. Ce alte nereguli au depistat inspectorii
Amenzi uriașe pentru ,,munca la negru” date de ITM Alba: 360.000 lei și 9 persoane fără forme legale de angajare...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...