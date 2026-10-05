Trotuare de-a lungul DN67C-Transalpina, într-un sat din Alba: Traseele actuale ale străzilor, refăcute pentru a asigura condiții mai bune de circulație

Direcția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare străzi în sat Laz, comuna Săsciori, județul Alba”, propus a fi amplasat în comuna Săsciori, sat Laz, intravilan și extravilan, județul Alba, titular Primăriei Comunei Săsciori.

Proiectul vizează o lungime totală de 3.653 de metri de infrastructură, dintre care 2.484 de metri reprezintă străzi din intravilanul satului, iar 1.169 de metri sunt trotuare propuse de-a lungul Transalpinei.

Ce străzi vor fi modernizate

Potrivit documentației tehnice, lucrările vor păstra, în principal, traseele actuale ale străzilor, urmând să fie refăcute pentru a asigura condiții mai bune de circulație.

Intervențiile sunt prevăzute pe Strada De Sus, pe o lungime de 423 de metri, Strada Cimitirului – 77 de metri, Strada Bisericii – 101 metri, Strada Pe Vale – 236 de metri, precum și pe străzile Morii T1, T2 și T3, cu o lungime cumulată de 198 de metri.

În proiect mai sunt incluse Strada Râului – 90 de metri, Strada Zăvoi – 239 de metri, Strada Peste Râu – 251 de metri, Strada Râmeț – 117 metri, Strada Sub Șes – 440 de metri și Strada La Ruj – 312 metri.

La acestea se adaugă amenajarea trotuarelor de-a lungul DN67C.

Trotuare pe ambele părți ale Transalpinei

Una dintre principalele probleme identificate în documentație este lipsa infrastructurii pietonale de-a lungul DN67C. În prezent, în zona analizată nu există trotuare amenajate, astfel că pietonii sunt nevoiți să circule foarte aproape de traficul rutier.

Prin proiect sunt prevăzute trotuare pe ambele părți ale Transalpinei, cu lățimi cuprinse între 0,50 și 2,50 metri, în funcție de configurația terenului și de spațiul disponibil între drumul național și proprietățile existente.

În zonele în care nu va fi posibilă realizarea profilului rutier propus, proiectul prevede amenajarea unor alei pietonale.

Documentația justifică investiția prin starea necorespunzătoare a infrastructurii existente. Unele dintre străzi sunt neamenajate sau au fost pietruite superficial, iar în anumite zone carosabilul este alcătuit din pământ compactat.

Lipsa unor fundații rutiere corespunzătoare a dus la apariția tasărilor, denivelărilor și gropilor. Pe alte sectoare, unde există suprafețe betonate, au fost constatate fisuri și degradări.

O altă problemă este reprezentată de sistemele de evacuare a apelor pluviale, care lipsesc în anumite zone sau sunt subdimensionate.

Rigole, guri de scurgere și conducte pentru evacuarea apelor

Proiectul nu se limitează la refacerea carosabilului. Pentru străzi sunt prevăzute lucrări de infrastructură rutieră, inclusiv terasamente, compactări și realizarea straturilor de fundație și îmbrăcăminte asfaltică.

Trotuarele de pe DN67C vor fi realizate din pavaj prefabricat, montat pe straturi de nisip, piatră spartă și balast.

O componentă importantă a investiției este sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale. Pentru trotuarele de pe Transalpina sunt prevăzute rigole, guri de scurgere, cămine de vizitare și conducte cu diametrul de 300 de milimetri. Apa colectată urmează să fie evacuată prin podețele existente către râul Sebeș.

Soluții pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale sunt prevăzute și pentru mai multe dintre străzile care vor fi modernizate.

Accese la proprietăți și semnalizare rutieră

Investiția include și amenajarea acceselor către proprietăți, racordarea străzilor laterale, realizarea unor podețe, precum și lucrări de semnalizare rutieră și marcaje.

Potrivit documentației, aceste intervenții urmăresc atât îmbunătățirea condițiilor de circulație, cât și creșterea siguranței pentru șoferi și pietoni.

Investiție de peste 6,7 milioane de lei

Valoarea totală a proiectului este estimată la 6.728.885,25 lei, cu TVA inclus.

Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 12 luni, însă intervențiile vor putea începe doar după obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare, precum și a autorizației de construire.

Lucrările vor include terasamente, compactări, așternerea straturilor de balast și piatră spartă, asfaltarea străzilor, amenajarea trotuarelor și a sistemelor de colectare a apelor pluviale, realizarea unor podețe și montarea elementelor de semnalizare rutieră.

Materialele precum mixturile asfaltice și betonul nu vor fi preparate pe amplasament, ci vor fi transportate de la stații specializate.

foto – Stradă din Laz (arhivă; cu rol ilustrativ)

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