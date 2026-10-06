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Cine este Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier de Nicușor Dan: Fost jurnalist și fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Cine este Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier de Nicușor Dan: Fost jurnalist și fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța

Diplomatul Luca Niculescu a fost desemnat, luni seara, pentru funcția de prim-ministrul, de către Nicușor Dan, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare.

Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra

Petrecerea Divorțaților

Luca Niculescu este, din septembrie 2022, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), potrivit ProTV.

Anterior, între 2016 și 2022, Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această poziție, a reprezentat România și în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

În perioada 2019-2022, a fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF).

Luca Niculescu este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București

Înainte de cariera diplomatică, Luca Niculescu a fost jurnalist, activând între 1992 și 2016. A fost redactor-șef al postului de radio RFI România și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni, mai notează sursa citată. 

Luca Niculescu este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, promoția 1995. În 1996, a obținut un master în Jurnalism European la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg.

Născut pe 25 aprilie 1971, la București, Luca Niculescu a primit de-a lungul carierei mai multe premii și distincții.

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