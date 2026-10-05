Foto | Ilinca Maria Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, cea mai bună sportivă din țară la categoria cadeți: Performanță la Cupa României 2026 de Taekwondo WT – proba olimpică Kyourugi

Ilinca Maria Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, cea mai bună sportivă din țară la categoria cadeți: Performanță la Cupa României 2026 de Taekwondo WT – proba olimpică Kyourugi

Ilinca Maria Petric, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, s-a clasat pe Locul I la Cupa României 2026 – Taekwondo WT, proba olimpică Kyorugi, desfășurată la Miercurea Ciuc în perioada 2-4 octombrie 2026.

Ilinca a primit, de asemenea, în această seară, încă o distincție importantă: Locul I pentru Cea mai bună sportivă la categoria Kadet!

„O performanță deosebită, care încununează munca, disciplina și pasiunea pentru sport.

Ilinca este legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, unde își continuă pregătirea și drumul spre noi performanțe, sub îndrumarea antrenorului Alin Moldovan.

Felicitări, Ilinca! Suntem mândri de tine și îți dorim cât mai multe victorii!

Felicitări antrenorului și părinților tăi pentru munca depusă și pentru susținerea necondiționată!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

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