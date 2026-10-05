Video | Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile

Aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia nu mai funcționează! Motivul: acumulatorii au fost furați. Ce spun autoritățile

Aproape toate insulele ecologice digitalizate supraterane destinate colectării separate a deșeurilor din Alba Iulia nu mai funcționează. Motivul? Acumulatorii au fost furați de persoane neidentificate până în acest moment.

Acumulatorii de la insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia au fost furați

Potrivit unor informații obținute de ziariștii de la ziarulunirea.ro, furtul acumulatorilor a început în anul 2024, anul de finalizare a proiectului. Mai exact, primele furturi au avut loc la insulele amplasate în zona căminelor studențești nr. 1 și 2, de pe strada Vasile Alecsandri.

De atunci și până în prezent, au fost sustrași acumulatorii de la aproape toate insulele ecologice digitalizate din Alba Iulia, fiind vorba, potrivit acelorași informații, despre aproximativ 200 de bucăți, valoarea pagubei fiind semnificativă.

Din acest motiv, cartelele primite de albaiulieni sunt, practic, irelevante. Deoarece insulele nu mai au acumulatori, locuitorii pot arunca gunoiul unde doresc, neținând cont de plata necesară pentru a putea avea acces la acest serviciu.

Acumulatori sustrași, deși zona era supravegheată video

Mai mult decât atât, persoanele care au sustras acumulatorii au reușit să acționeze chiar și într-o zonă supravegheată video. O cameră fusese montată special pentru a filma insula ecologică de pe strada Gemina, din Șanțurile Cetății Alba Iulia.

Cu toate că aceasta era amplasată astfel încât să surprindă permanent zona insulei ecologice, acumulatorii au fost sustrași și de aici.

IPJ Alba: „Au fost înregistrate sesizări referitoare la situația menționată, iar cercetările sunt continuate”

Poliția Alba a confirmat furturile, menționând că primele sesizări au fost făcute în anul 2024. În prezent, cercetările sunt continuate.

„În anul 2024, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au fost înregistrate sesizări referitoare la situația menționată, iar cercetările sunt continuate. În prezent, nu sunt înregistrate sesizări în acest sens”, a explicat IPJ Alba, la solicitarea ziarulunirea.ro.

Claudiu Nemeș, directorul executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia, a confirmat furturile, explicând că administrația locală a făcut sesizări atât la Poliția Alba, cât și la Poliția Națională.

Proiectul insulelor ecologice digitalizate

Primăria Alba Iulia a achiziționat insule ecologice digitalizate cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul unui proiect care a avut în vedere asigurarea de servicii moderne și performante de salubrizare în municipiu.

„Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară”, potrivit documentației proiectului.

Astfel, valoarea totală a proiectului este de 1.639.177,40 de euro (valoare nerambursabilă), iar rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

Numărul insulelor ecologice digitalizate înființate și operaționale: 100

Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate: 386.560

Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate: 57.984

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