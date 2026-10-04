Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a avut plăcerea de a primi vizita unui numeros grup de studenți români și străini, coordonați de lect. univ. dr. Maria Albu, de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Vizita a oferit tinerilor prilejul de a descoperi modele de bune practici în administrația publică locală, precum și de a cunoaște patrimoniul cultural și istoric al Sebeșului.

Studenții au fost primiți de viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu, alături de care au vizitat sediul renovat al primăriei și au purtat discuții despre modul de funcționare a administrației publice locale și despre principalele instrumente de planificare și gestionare a dezvoltării municipiului, între care strategia de dezvoltare locală și bugetul local.

Scurta vizită la Sebeș s-a încheiat la Muzeul Municipal „Ioan Raica”, unde tinerii au descoperit repere ale istoriei și patrimoniului local și au aflat despre activitatea muzeului și relația sa cu publicul, o activitate care marchează, în acest an, șapte decenii de existență.

Vizita face parte din proiectul de tip Blended Intensive Programme, intitulat Public Administration and the National Cultural Heritage, organizat în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026 de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Facultatea de Drept și Științe Sociale și Centrul de Relații Internaționale, cu finanțare prin programul Erasmus+.

Proiectul reunește 35 de studenți și cadre didactice din cinci universități europene și oferă participanților oportunitatea unor schimburi de experiență, workshopuri și vizite de studiu dedicate administrației publice și relației acesteia cu patrimoniul cultural național.

Alături de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în proiect sunt implicate Josip Juraj Strossmayer University of Osijek din Croația, Technical University of Varna și St. Cyril and St. Methodius University in Veliko Tarnovo din Bulgaria, precum și Eötvös József College din Ungaria.

Prin deschiderea către astfel de inițiative, Municipiul Sebeș își reafirmă disponibilitatea de a susține dialogul dintre administrația publică, mediul universitar și tinerele generații, contribuind la schimbul de experiență și la promovarea patrimoniului local în cadrul unor proiecte cu dimensiune europeană.

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