Foto: România pierde și cu Suedia în Liga Națiunilor, 4 eșecuri sub comanda lui Hagi | Stanciu, Rațiu și Dragomir, în formula de start a „tricolorilor”
România pierde și cu Suedia în Liga Națiunilor, 4 eșecuri sub comanda lui Hagi! Stanciu, Rațiu și Dragomir, jucătorii din Alba, în formula de start a „tricolorilor”
România – Suedia a fost 0-1 (0-1), în Liga Natiunilor, cu 3 jucători din Alba în formula lui Hagi, Nicolae Stanciu, căpitanul tricolorilor, Andrei Rațiu și Vlad Dragomir
Gyokeres (13), vedeta lui Arsenal, a marcat unicul gol al întâlnirii, la fel ca în partida tur, iar România rămâne cu zero puncte sub comanda lui Hagi, după un start dezastruos de campanie.
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49.000 de fani în „Arena Națională” și milioane de speranțe, acesta a fost scenariul cu care România a încheiat calupul din Liga Natiunilor, unul al dezamăgirilor! Deși veneau după umilitorul 0-6 de la Varșovia, elevii lui Hagi au fost întâmpinați cu simpatie, furia suporterilor îndreptându-se spre conducerea FRF. Ba mai mult, numele selecționerului a fost scandat în momentul anunțului pe stadion!
Atmosfera a fost una caldă pentru o echipă rănită, suporterii îndreptându-și tirul nemulțumirilor spre Burleanu & comp.
Iar „tricolorii”, răniți în orgoliu, au încercat și au jucat pe cât au putut…s-au stins pe măsura trecerii timpului, iar nordicii au mai lovit încă o dată bara Svensson (90+1) A rezultat o prestație onorabilă, raportat la celelalte prestații, dar bilanțul campaniei este unul crunt, 4 înfrângeri, golaveraj 3-13
Stanciu a ieșit din teren în minutul 69, predând banderola lui I. Hagi, care a fost huiduit în momentul schimbării.
*Trezirea și moment special pentru Hâldan!
„Trezirea” a fost bannerul sugestiv afișiat de „Uniți sub tricolor”, cu trimitere spre politica FRF! În plus în peluză au fost ridicate două desene reprezentând chipuri peste care era suprapus simbolul unei ținte, vizați fiind Răzvan Burleanu și Gabriel Bodescu. În același sector au apărut mai multe mesaje împotriva FRF.
Dinamoviștii aflați la inelul superior au avut propriile mesaje. „Te vom iubi mereu” și „Unicul căpitan este Cătălin Hîldan” au fost afișate în memoria fostului căpitan al lui Dinamo.
„În urmă cu 26 de ani, se stingea Cătălin Hîldan. În această seară, îi vom cinsti memoria în minutul 74, chiar în momentul în care s-a petrecut nefericitul eveniment. Dumnezeu să-L odihnească”, a transmis crainicul stadionului înaintea partidei.
Foto: Lucian DANCIU
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