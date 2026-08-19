Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorioasă în Serbia: A depășit o reprezentantă a gazdelor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

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Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorioasă în Serbia: A depășit o reprezentantă a gazdelor

Victorie pentru Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, miercuri, 19 august 2026.

Succesul s-a consemnat în turneul de tenis feminin ITF W75 Kursumlijska Banja 3, din Serbia.

Pe zgura de la Kursumlijska Banja, Miriam Bulgaru (27 de ani, 252 WTA) a întâlnit o reprezentantă a gazdelor, Natalija Senic (23 de ani, 352 WTA).

Albaiulianca s-a impus în 2 seturi, cu 6-3, 6-4.

Meciul a durat o oră și 34 de minute.

Partida a contat pentru „16”-ile de finală.

Turneul din Serbia, desfășurat în perioada 17-23 august 2026, face parte din circuitul ITF Women World Tennis Tour și oferă premii de 75.000 de dolari, atrăgând jucătoare importante.

foto: arhivă

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