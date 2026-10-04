Foto | Ioana Grosu, din Șugag, aniversată la împlinirea impresionantei vârste de 100 de ani: Sărbătoare neprețuită într-o familie extrem de numeroasă
Ioana Grosu, din Șugag, aniversată la împlinirea impresionantei vârste de 100 de ani: Sărbătoare neprețuită într-o familie extrem de numeroasă
Ioana Grosu, din Șugag, a fost aniversată la împlinirea impresionantei vârste de 100 de ani.
Practic a fost nu doar o sărbătoare ale celor mai apropiați oameni de ea, o familie extrem de numeroasă, ci a întregii comunități.
Ioana Grosu, născută în 1926, a fost sărbătorită anterior la evenimentul tradițional „Statu’ la vase în Lunea Paștelui”.
Un membru al familiei a urcat atunci pe scenă pentru a primi în numele ei premiul oferit de organizatori.
Ioana Grosu este soția lui Petru Grosu Paștiu.
Ea este mamă a 8 copii (4 băieți și 4 fete), bunică a 26 de nepoți, străbunică a 44 de strănepoți și stră-străbunică a 6 stră-strănepoți.
sursa foto: Căminul Cultural Șugag
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