De ce pleacă banii din România. Expert: „Toți se uită la cursul euro. Nimeni nu se uită la cursul dolarului”

Deprecierea leului în raport cu dolarul, randamentele investițiilor și accelerarea inflației ar putea explica o parte importantă a ieșirilor de capital din România, este de părere economistul Radu Georegescu.

„Probabil ai aflat că săptămâna asta cursul euro a ajuns la un maxim istoric.

Probabil ai aflat și că rezervele BNR au scăzut în septembrie cu 5 miliarde de euro, scopul BNR fiind să oprească creșterea cursului euro din cauza ieșirilor masive de bani din România.

M-am uitat la TV, în media și pe social media.

Se pare că n-a înțeles nimeni, dintre cei care își dau cu părerea, de ce ies foarte mulți bani din România în ultimele luni.

Mulți spun că din cauza certurilor dintre partide.

Asta reprezintă maximum 10% din motiv.

Motivul principal este cursul USD/leu.

La acest curs nu se uită nimeni.

De la începutul anului, cursul USD/leu a crescut cu 10%!!!

Ups!

Pentru orice investitor străin care știe un pic de aritmetică, e ilogic să mai țină banii în România.

Să primești o dobândă de maximum 7% pe an, dar să ai o devalorizare a monedei de 10% în 9 luni și o inflație anuală de 10%.

Pe românește, investitorii străini vând titluri de stat ale României ca să cumpere active denominate în dolari: titluri de stat emise de SUA, acțiuni pe bursa din SUA etc.

Foarte probabil, cursul dolarului va mai crește.

Eu nu îmi închid poziția short pe leu, chiar dacă am un câștig de 70% până acum.

Bonus

Petrolul, gazele, energia, materialele de construcții, aurul, plus o grămadă de bunuri de pe planeta Pământ sunt exprimate în USD.

Ce înseamnă asta?

Peste România va veni, în următoarele luni, încă un val mare de inflație.

Nu știu câți citesc rapoartele INS.

În august, inflația prețurilor de producție a crescut la 12%.

Ups!

Această inflație se propagă rapid către populație.

Din cauza inflației foarte mari, vor pleca și mai mulți bani din România.

Extra bonus

Azi e duminică.

Ai timp să studiezi date economice.

Uită-te la cursul francului elvețian, cum crește în raport cu euro.

Din cauza problemelor din Franța (economice, politice, sociale), investitorii fug din Franța și cumpără franci elvețieni.

Dacă vrei protecție financiară în acest haos economic, cumpără franci elvețieni.

Sau active în franci elvețieni: acțiuni la companii din Elveția, titluri de stat emise de Elveția.

Concluzii

În perioada asta e foarte important să înțelegi cum funcționează economia.

Până acum poate era opțional.

Dacă nu înțelegi economia, 100% vei fi prins în offside”, spune economistul Radu Georgescu într-o postare publicată duminică, 4 octombrie 2026 în mediul online.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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