Video | Nicolae Stanciu înaintea meciului cu Suedia din Liga Națiunilor: „Momentul în care ne aflăm nu este bun pentru noi, dar vom încerca să obținem punct sau puncte”
Nicolae Stanciu înaintea meciului cu Suedia din Liga Națiunilor: „Momentul în care ne aflăm nu este bun pentru noi, dar vom încerca să obținem punct sau puncte”
Selecționerul Gheorghe Hagi și Nicolae Stanciu au participat duminică, 4 octombrie 2026 la conferința de presă a „tricolorilor” înaintea meciului România – Suedia din Liga Națiunilor.
„Momentul în care ne aflăm nu este bun pentru noi. Nu am avut parte de startul pe care ni-l doream în Liga Națiunilor. Mâine (n.a. luni, 5 octombrie 2026) cu Suedia va fi, însă, un alt meci, și sperăm să obținem un rezultat pozitiv. Suedia are o echipă puternică.
Ar fi foarte important pentru noi să obținem punct sau puncte din meciul cu Suedia”, a declarat Nicolae Stanciu.
„Ce trebuie să facem este să ne străduim să rămânem uniți și să obținem un rezultat poztiv, care să ne redea încrederea în forțele proprii.
Suntem primii care suferim foarte mult când nu avem rezultate.
Suntem responsabili toți pentru asta.
Ne dorim să încheiem această acțiune (n.a. fereastra internațională de meciuri) cu un rezultat bun”, a mai spus Nicolae Stanciu.
Partida România – Suedia, din Liga Națiunilor, se va disputa luni, 5 octombrie 2026, de la ora 21.45, pe „Arena Națională”.
sursa video: Echipa națională de fotbal a României / Facebook
foto: arhivă
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