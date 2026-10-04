Sport

Foto: Mihaela Blaga, Lenuța Constantin și George Cozma, rezultate excelente și PB la tRUNsylvania International 10K Brașov!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Atleții Mihaela Blaga, Lenuța Constantin și George Cozma, rezultate excelente și PB la tRUNsylvania International 10K Brașov, puternicul concurs de atletism!

Atleții din Alba, Mihaela Blaga, Lenuța Constantin și George Cozma, pregătiți de antrenoarea Cristina Man au obținut rezultate de apreciat (PB) la puternicul concurs de la Brașov, tRUNsylvania International 10K.

Citește și: Foto: Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/ CSU Alba Iulia) și Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – aur! Pe echipe, Mica Romă Blaj – 3 titluri naționale, la naționalele de șosea 5 km

Petrecerea Divorțaților

Cei trei au mers foarte bine, au scos timpi excelenți, ceea ce ne confirmă că suntem pe drumul bun în privința pregătirii pentru Europenele de cros din luna decembrie”, a spus Cristina Man (AC „Mica Romă” Blaj/CSU Alba Iulia). Dar iată rezultatele

*Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CS Universitar Alba Iulia), locul 19 la Elite, cu rezultatul 34:06 (PB), a doua în ierarhia celor mai bune atlete din România, pe distanâa de 10.000 metri

*Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia/ Mica Romă Blaj): a câștigat cursa de 5 km Open, cu timpul 17:43 (PB):

*David George Cozma (CS Universitar Alba Iulia/ Mica Romă Blaj): locul 6, cu rezultatul 15:34 (top PB) la 5 km Open.

tRUNsylvania International 10K, competiție inclusă în Brașov Running Festival, a adus la start atleți aflați în Top 10 mondial, alături de campioni europeni, mondiali și sportivi cu participări și rezultate importante la Jocurile Olimpice. Cursa de elită, certificată World Athletics Elite Label, a reprezentat principalul punct de atracție al Brașov Running Festival, eveniment care a ajuns la cea de-a șasea ediție.

Pentru sportivii blăjeni, pregătiți de Cristina Man și Rareș Miklos, vin competiții importante în Italia (18 octombrie, etapă de Cupa Europei, Mihaela Blaga), plus Campionatele Naționale de Cros (24 octombrie, Sânmartin), Campionatele Balcanice de cros (14 noiembrie, Koinare/Bulgaria) și Campionatele Europene de cros (13 decembrie, Belgrad).

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