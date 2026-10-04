Autostrada Sebeș-Deva: Cu alcoolemie-record la volan pe șoseaua rapidă. Ce măsuri legale au fost dispuse
Autostrada Sebeș-Deva: Cu alcoolemie-record la volan pe șoseaua rapidă. Ce măsuri legale au fost dispuse
În 22 septembrie 2026, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat pe tronsonul autostrăzii A1 Sebeș – Deva, la kilometrul 385, un conducător auto, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.
În urma testării acestuia cu aparatul etilometru, rezultatul a fost de 1,47 mg/L de alcool pur în aerul expirat.
Au fost dispuse măsurile legale, efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
În perioada 21 septembrie – 27 septembrie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 2.379 de sancțiuni contravenționale.
Astfel, au fost aplicate 542 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 263 celor care nu foloseau centura de siguranță.
De asemenea, au fost aplicate 39 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 71 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 307 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.
Totodată, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 11 pentru depășire neregulamentară.
Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 112 permise de conducere, dintre care 40 pentru viteză, 6 pentru alcool și au retras 155 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 9 infracțiuni.
sursa: Poliția Română
foto: afrhivă (cu rol ilustrativ)
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