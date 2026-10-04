Foto | „Polițiști pentru o zi”: 156 de elevi din Sebeș au descoperit secretele protecției animalelor
„Polițiști pentru o zi”: 156 de elevi din Sebeș au descoperit secretele protecției animalelor
De Ziua Internațională a Animalelor 2026, 156 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 2 din Sebeș au învățat, prin joc și provocări interactive, ce înseamnă să ai grijă de un animal. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Alba le-au transformat întâlnirea într-o adevărată lecție despre responsabilitate, empatie și respect față de necuvântătoare.
„Cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Alba au fost alături de 156 de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale nr.2 Sebeș, într-o activitate dedicată educației, responsabilității și respectului față de animale.
Polițiștii au discutat despre ce înseamnă să ai un animal și despre responsabilitățile pe care le presupune îngrijirea acestuia, cei mici fiind implicați în activități interactive, în care au putut învăța prin diferite jocuri. Un moment semnificativ în cadrul activității a fost concursul „Fiecare picătură contează!”.
Așezați în șir, elevii au avut misiunea de a transmite apa, din pahar în pahar, până la recipientul aflat la finalul traseului. Câștigătoare a fost echipa care a reușit să adune cea mai multă apă, fără să o verse pe parcurs. Apoi, microciparea s-a transformat într-o adevărată misiune de detectiv, prin care copiii au primit animale de pluș. Unele animale aveau ascuns un microcip, iar cu ajutorul cititoarelor de microcipuri, cei mici au descoperit unde se află microcipul.
Pentru ca ziua să fie completă, elevii au primit legitimații de „Polițist pentru o zi”, în semn de amintire a întâlnirii cu polițiștii care au grijă, zi de zi, de respectarea legislației privind protecția animalelor.
Uneori, cea mai bună lecție începe printr-un joc, iar prin astfel de activități, ne dorim ca informațiile despre protecția animalelor să ajungă la copii într-un mod simplu, accesibil și memorabil”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.
sursa: IPJ Alba
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