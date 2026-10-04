ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia

Posturi scoase la concurs:

Un post de KINETOTERAPEUT, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistență medicală – Cod COR 226405

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă, în ramura kinetoterapie, specializarea: Kinetoterapie şi motricitate specială;

– certificat de membru al Colegiului Fiziokinetoterapeuților;

– autorizaţie de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;

– asigurare de răspundere profesională (malpraxis);

– vechime în specialitatea studiilor necesară: minim 6 luni.

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Două posturi de INFIRMIER/INFIRMIERĂ, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală – Cod COR 532103

Condiţii specifice de participare:

– studii gimnaziale/medii;

– certificat de calificare infirmier(ă) organizat de furnizor autorizat de formare profesională;

– vechime în specialitate necesară: minimum 6 luni.

Concursul constă din probă practică şi interviu.

Un post de INFIRMIER/INFIRMIERĂ DEBUTANT, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală – Cod COR 532103

Condiţii specifice de participare:

– studii gimnaziale/medii;

– certificat de calificare infirmier(ă) organizat de furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de furnizor autorizat de formare profesională;

– vechime în specialitate necesară: nu se solicită.

Concursul constă din probă practică şi interviu.

Un post de ASISTENT SOCIAL, gradul PRINCIPAL, normă întreagă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, din cadrul Compartimentului asistenţă şi îngrijire – Cod COR 263501

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe Sociale, Specializarea Asistenţă socială;

– aviz de exercitare a profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul National al Asistenților Sociali din Romania, treapta de competenţă – principal;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT- INSTALATOR, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 712612

Condiţii specifice de participare:

– studii gimnaziale/medii;

– diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator;

– vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani.

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Data limită de înscriere (depunere dosare): 21 octombrie 2026.

Informații suplimentare:

Sediul: Str. Lalelelor nr. 60, Alba Iulia

Telefon: 0258.834.315

E-mail: [email protected]

*Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Alba

Posturi scoase la concurs:

1 post Șofer autosanitară II (perioadă nedeterminată).

3 posturi Șofer autosanitară I (perioadă nedeterminată).

Condiții specifice de participare:

Studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională).

Permis de conducere categoria B și C.

Curs de formare/perfecționare de șofer autosanitară / ambulanțier.

Vechime ca conducător auto (min. 3 ani vechime în conducerea autovehiculelor din categoriile B și C pentru treapta II, respectiv vechime suplimentară conform normelor pentru treapta I).

Data limită de înscriere (depunere dosare): 09 octombrie 2026, ora 13:00.

Informații suplimentare:

Sediul: Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23, Alba Iulia

Telefon: Secretariat SAJ Alba / Compartiment Resurse Umane.

*Spitalul Municipal Sebeș

Posturi scoase la concurs:

4 posturi de Registrator medical (Birou Evidență și Evaluare Medicală; Farmacie; Reabilitare

Medicală; Chirurgie Generală)

Condiții specifice de participare:

a) deține diplomă de bacalaureat; b) deține abilități de lucru pe calculator; c) deține abilități de comunicare;

Data limită de înscriere (depunere dosare): 13 octombrie 2026, ora 13:00.

Informații suplimentare:

Sediul: Str. Șurianu nr. 41, Sebeș, jud. Alba

Telefon: Compartiment RUNOS Spitalul Municipal Sebeș.

*Direcția de Asistență Socială (DAS) Alba Iulia

Post scos la concurs:

1 post Asistent social (perioadă nedeterminată, 8 ore/zi).

Condiții specifice de participare:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul Asistență Socială.

Atestat de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR).

Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Data limită de înscriere (depunere dosare): 13 octombrie 2026. (Proba scrisă este stabilită pentru data de 20.10.2026).

Informații suplimentare:

Sediul: Bulevardul Republicii nr. 26, Alba Iulia

Site web: directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro

*Direcția de Asistență Socială (DAS) Sebeș

Post scos la concurs:

1 post Asistent social practicant (S) în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice „Mihail Kogălniceanu”.

Condiții specifice de participare:

Studii universitare de licență în domeniul asistenței sociale.

Înregistrare în Colegiul Național al Asistenților Sociali (CNASR) – treapta practicant.

Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Data limită de înscriere (depunere dosare): 12 octombrie 2026 (inclusiv).

Informații suplimentare:

Sediul: Aleea Parc nr. 1, Sebeș, jud. Alba

Telefon: Compartiment Resurse Umane / DAS Sebeș.

*Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

Posturi scoase la concurs:

3 posturi Îngrijitor (funcții contractuale, perioadă nedeterminată, normă întreagă).

1 post Bucătar (funcție contractuală, perioadă nedeterminată, normă întreagă).

Condiții specifice de participare:

*Îngrijitor: Studii medii sau gimnaziale; fără cerință de vechime în muncă.

*Bucătar: Studii medii/gimnaziale, certificat/diplomă de calificare în meseria de bucătar, vechime în domeniu (după caz, conform fișei postului).

Data limită de înscriere (depunere dosare): 13 octombrie 2026, ora 15:00, pentru postul de îngrijitor, respectiv 14 octombrie 2026, ora 15.00, pentru postul de bucătar.

Informații suplimentare:

Sediul: Str. Simion Bărnuțiu nr. 2, Blaj, jud. Alba

Telefon: Secretariatul Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj.

*Spitalul Municipal Aiud

Post scos la concurs:

1 post Expert achiziții publice, gradul III (funcție contractuală, perioadă nedeterminată).

Condiții specifice de participare:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă.

Curs / Certificat de calificare / perfecționare în domeniul achizițiilor publice (Expert achiziții publice).

Vechime în specialitatea achizițiilor publice: conform cerințelor gradului III (min. 6 luni – 1 an).

Data limită de înscriere (depunere dosare): 14 octombrie 2026, ora 14:00.

Informații suplimentare:

Sediul: Str. Spitalului nr. 2, Aiud, jud. Alba

Telefon: Birou Resurse Umane – Spitalul Municipal Aiud.

*Primăria Blaj

Post scos la concurs:

Psiholog

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunță concurs în data de 22.10.2026, ora 9:00, proba scrisă și interviu în data de 27.10.2026, ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, la sediul instituției din Piața 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, psiholog, grad debutant, studii S, perioadă nedeterminată, funcție contractuală de execuție, din cadrul Direcției de Asistență Socială, UAT municipiul Blaj, după cum urmează:

– Psiholog, grad debutant, perioadă nedeterminată, normă 1/2, funcție contractuală de execuție, Serviciul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip Club) pentru Persoane Vârstnice Blaj, cu durata normală a timpului de muncă, respectiv 4 ore/zi, 20 ore/săptămână.

– Psiholog, grad debutant, perioadă nedeterminată, normă 1/2, funcție contractuală de execuție, Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu Echipa Mobilă de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice din municipiul Blaj, Compartiment Servicii Sociale, cu durata normală a timpului de muncă, respectiv 4 ore/zi, 20 ore/săptămână.

Condiții specifice (să îndeplinească cerinţele prevăzute în fişa postului)

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă psihologie, specializarea psihologie.

Data limită de înscriere: 14 octombrie 2026

Relaţii suplimentare: tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], Sărătean Maria – Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

*Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

Post scos la concurs:

Îngrijitor gradul I- M, normă întreagă, post vacant, pe perioadă nedeterminată

Condiții specifice de participare la concurs:

Studii Medii; Disponibilitate la timp de lucru prelungit; Domiciliul în județul Alba; Condiții vechime, experiența pe un post similar constituie avantaj; Program de lucru: 12:00 -20:00.

Data limită de înscriere: 13 octombrie 2026, ora 14.00.

Informații suplimentare:

Compartimentul Secretariat, tel. 0258/835093, email: [email protected].

*Primăria Abrud

Posturi scoase la concurs:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 post

Nivelul studiilor: Superioare de lungă durată (S) sau Superioare de scurtă durată (SSD)

Durata timpului de muncă: Normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Tipul contractului: Durată nedeterminată

Locul desfășurării activității: Cabinet Asistență Medicală Școlară – Creșa „Sfânta Ana”

MEDIC (Medicină generală / Medicină de familie / Pediatrie) – 1 post

Nivelul studiilor: Superioare (S) – diplomă de licență în medicină

Durata timpului de muncă: Fracțiune de normă – 1/4 normă (2 ore/zi, 10 ore/săptămână)

Tipul contractului: Durată nedeterminată

Locul desfășurării activității: Cabinet Asistență Medicală Școlară – Creșa „Sfânta Ana”

Condiții specifice de participare:

Pentru postul de Asistent Medical Generalist (normă întreagă – 8 ore/zi):

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul Asistență Medicală Generală (studii superioare de lungă durată – S) sau studii universitare de scurtă durată absolvite cu diplomă / diplomă de absolvire colegiu universitar de profil (SSD);

Certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi;

Aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de OAMGMAMR, valabil la data concursului;

Asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis) valabilă pentru anul în curs;

Vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani vechime.

Pentru postul de Medic (normă parțială 1/4 – 2 ore/zi):

Studii universitare de licență în domeniul Medicină, absolvite cu diplomă de licență. (Medicină generală / Medicină de familie / Pediatrie)

Certificat de confirmare în gradul profesional de medic/ medic specialist / primar în specialitatea Medicină de Familie, Pediatrie sau Medicină Generală;

Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (CMR) vizat la zi și aviz de exercitare;

Asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis) valabilă pentru anul în curs;

Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani vechime.

Data limită de înscriere: 13 octombrie 2026

Informații suplimentare:

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile din fișa postului și formularele tipizate de înscriere se pot obține la compartimentul Resurse Umane – Salarizare, Abrud, Piata Eroilor, nr.1, jud. Alba, email [email protected], tel 0258780519.

*Primăria Blaj

Post scos la concurs:

Medic specialist, medicină generală/medicină de familie, studii S, perioadă nedeterminată, normă 1/4, funcţie contractuală de execuţie, Compartiment Asistenţă Medicală şi de Medicină Dentară, Direcţia Administrativă, UAT municipiul Blaj

Condiții specifice (să îndeplinească cerinţele prevăzute în fişa postului)

*Diplomă de medic sau diplomă de licență ȋn medicină;

*Certificat medic specialist în specialitatea medicină generală /de familie;

*Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul in curs;

*Asigurare de malpraxis;

*Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in anexa nr. 3 la ordin nr. 166/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

*Aviz de liberă practică

Data limită de înscriere: 14 octombrie 2026

Informații suplimentare:

tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], [email protected]. Sărătean Maria – Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

*Primăria Ighiu

Post scos la concurs:

Șofer, treapta I, nivel studii medii, în cadrul compartimentului transport școlar

Condiții specifice:

– studii medii liceale, finalizate cu diplomă de Bacalaureat

– vechime 3,6 ani șofer / conducător auto

– permis de conducere categoria D

– atestat valabil pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR

– stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale emise de către un cabinet specializat

– aviz psihologic eliberat de Cabinet Autorizat de Ministerul Transporturilor

– certificat de cazier auto

– cartela tahograf a conducătorului auto valabilă

Data limită de înscriere: 14 octombrie 2026

Informații suplimentare:

Primăria Ighiu, telefon 0258.844.103

*Colegiul Național „Ionochentie Micu Clain” Blaj

Post scos la concurs:

Spălătoreasă, Gradul/Treaptă profesional/profesională – I

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii: medii

2. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

3. Vechime în muncă: 5 ani

Data limită de înscriere: 15 octombrie 2026

Informații suplimentare:

Blaj, str. Simion Bărnuțiu, nr. 2, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0258711208, persoană de contact: secretar Ban Maria, email: [email protected]

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Post scos la concurs:

Medic specialist ATI, post temporar

Condiții specifice:

-diplomă de licență în medicină

-certificat de specialist ATI

-stagiu de rezidențiat încheiat

Data limită de înscriere: 7 octombrie 2026

Informațiisuplimentare:

Serviciul RUNOS, 0258/820825 int. 146, www.spitalalba.ro.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Post scos la concurs:

Medic specialist boli infecțioase, în cadrul ATI

Condiții specifice:

*diplomă de licență în medicină

-certificat de specialist în boli infecțioase

-stagiu de rezidențiat încheiat

Data limită de înscriere: 14 octombrie 2026

Informații suplimentare:

0258/820825 int. 146.

*Primăria Săliștea

Post scos la concurs:

Mediator școlar, post temporar, 4 ore/zi

Condiții specifice:

Licență în asistență socială plus curs de mediator școlar recunoscut de Ministerul Educației. Experiența în proiecte educaționale și domiciliul în Săliștea sunt avantaje.

Data limită de înscriere: 9 octombrie 2026

Informații suplimentare:

Secretar general UAT Săliștea, tel. 0258 762 101.

*Primăria Stremț

Post scos la concurs:

Consilier școlar, post temporar, 0,5 normă

Condiții specifice:

Licență în psihologie sau științele educației, 3 ani vechime, curs de mediator școlar. Este cerut certificat de la medicina muncii.

Data limită de înscriere: 9 octombrie 2026

Informații suplimentare:

Tel. 0258 848 101.

*Spitalul Municipal Aiud

Post scos la concurs:

Medic rezident anul V boli infecțioase

Condiții specifice:

-diplomă de medic

-promovarea examenului anual de rezidențiat

-adeverință de rezident anul V.

Data limită de înscriere: 16 octombrie 2026

Informații suplimentare:

Serviciul RUNOS, 0258 861 816 int. 192.

*Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos

Post scos la concurs:

Îngrijitor școală, 0,5 normă

Condiții specifice:

-studii medii

-domiciliul în Galda de Jos

-program 13.00-17.00

Data limită de înscriere: 14 octombrie 2026

Informații suplimentare:

0258 846 123, [email protected].

*Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru

Post scos la concurs:

Secretar I S, 0,25 normă

Condiții specifice:

-licență

-2 ani vechime în secretariat școlar

-operare MS Office, SIIIR, REVISAL, EDUSAL.

Data limită de înscriere: 16 octombrie 2026

Informații suplimentare:

0788 948 560, [email protected]

*Primăria Ocoliș

Post scos la concurs:

Mediator școlar, post pe durată determinată, 4 ore/zi

Condiții specifice:

Una dintre trei variante de studii (licență sau liceu, plus curs de mediator școlar, ori liceu pedagogic). Nu se cere vechime

Data limită de înscriere: 15 octombrie 2026

Informații suplimentare:

0784 203 163, [email protected]

*Primăria Blaj

Post scos la concurs:

Medic specialist medicină de familie, 1/4 normă

Condiții specifice:

-diplomă de medic

-certificat de specialist

-certificat de membru cu viza pe anul curent

-asigurare de malpraxis

-aviz de liberă practică.

Data limită de înscriere: 14 octombrie 2026

Informații suplimentare:

Tel. 0766 396 539, [email protected]

*Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud

Posturi scoase la concurs:

Fochist

Portar

Condiții specifice:

Bacalaureat și minimum 5 ani vechime. Fochistul are nevoie și de autorizație ISCIR clasa C sau superioară.

Data limită de înscriere: 14 octombrie 2026

Informații suplimentare:

Tel. 0745 071 231, [email protected]

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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