Foto | Women Rally 2026: Albaiulianca Andrada Munteanu, triumf în etapa de la Cluj-Napoca

Nicolae Stanciu înaintea meciului cu Suedia din Liga Națiunilor: „Momentul în care ne aflăm nu este bun pentru noi, dar vom încerca să obținem punct sau puncte” Selecționerul Gheorghe Hagi și fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu au participat duminică, 4 octombrie 2026 la conferința de presă a „tricolorilor” înaintea meciului România – Suedia din Liga Națiunilor. […]