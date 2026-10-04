Sport

Foto | Women Rally 2026: Albaiulianca Andrada Munteanu, triumf în etapa de la Cluj-Napoca

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Women Rally 2026: Albaiulianca Andrada Munteanu, triumf în etapa de la Cluj-Napoca

Cea de-a doua etapă a Campionatului Național Women Rally – Bosch Car Service, Trofeul Castrol, clasa de mașini electrice powered by PPC Blue România s-a încheiat la Cluj-Napoca.

Petrecerea Divorțaților

Albaiulianca Andrada Munteanu a ocupat primul loc la clasa 3+ și în clasamentul general.

Iată podiumurile și câștigătoarele etapei:

CLASAMENT GENERAL (clasele 1 – 3+)

Locul 1 – Andrada Teodora Munteanu – Ford Focus
Locul 2 – Teodora Carmen Costin – BMW 335i
Locul 3 – Cătălina Diac – Ford Fiesta

Clasament Clasa 1

Locul 1 – Mădălina Vasiloiu – Citroën C2
Locul 2 – Georgeta Turean – Renault Twingo RS
Locul 3 – Mirela Meliana Haghiac – Skoda Fabiaâ

Clasament Clasa 2

Locul 1​ – Cătălina Diac – Ford Fiesta
Locul 2​ – Marina Ioana Prelepcian – Mazda 3
Locul 3​ – Carmen Misaroș – Dacia Sandero

Clasament clasa 3

Locul 1 – Ioana Berindei – Audi A5 Sportback
Locul 2 – Daniela Andrei Sidonia – BMW 120D coupe
Locul 3 – Lucia Ion – Mercedes Benz CLA 220 4Matic

Clasament clasa 3+

Locul 1 – Andrada Teodora Munteanu – Ford Focus
Locul 2 – Teodora Carmen Costin – BMW 335i
Locul 3 – Sasha Călinescu – Audi TT

Clasament clasa 3 debutante

Locul 1 – Lucia Ion – Mercedes Benz CLA 220 4Matic
Locul 2 – Larisa Dan – BMW 520X Drive
Locul 3 – Alexandra Bartha – Skoda Rapid

Clasament clasa 3+ debutante

Locul 1 – Sasha Călinescu – Audi TT
Locul 2 – Laura Ionela Dicu – Porsche Targa 4GTS
Locul 3 – Adina Barbur – Mercedes Benz AMG GT

Clasament clasa 4

Locul 1 – Florina Manea – Ford Puma
Locul 2 – Diana Ciucaș Ielciu – Ford Puma
Locul 3 – Cristina Rus – Ford Puma

Clasament clasa 5
Locul 1 – Andreea Bindea- BMW I4 M50
Locul 2 – Patricia Biluță – Porsche Boxster 981
Locul 3 – Diana Borzoș – Renault Clio

sursa: Women Rally / Facebook

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