4 octombrie 2026 | Bărbați din Alba Iulia și Daia Română, cu „alcool la bord”, la „adăpostul” întunericului: Ce alcoolemie aveau

Bărbați din Alba Iulia și Daia Română, cu „alcool la bord”, la „adăpostul” întunericului: Ce alcoolemie aveau

Duminică, 4 octombrie 2026, în jurul orei 05.00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe strada Vânătorilor din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din Alba Iulia.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a reieșit valoarea de 0,46 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Tot duminică, 4 octombrie 2026, în jurul orei 05.20, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Stadionului din localitatea Daia Română, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitate.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a reieșit valoarea de 0,75 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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