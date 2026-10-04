Foto | La Sebeș, întâlnire multiculturală cu Jean Poncet, traducătorul lui Lucian Blaga în limba franceză

La Sebeș, întâlnire multiculturală cu Jean Poncet, traducătorul lui Lucian Blaga în limba franceză

Vineri, 2 octombrie 2026, în Aula Primăriei Municipiului Sebeș s-a desfășurat o întâlnire culturală cu traducătorul integralei liricii lui Lucian Blaga în limba franceză, Jean Poncet.

În public s-au remarcat elevi ai Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș și ai Liceului Tehnologic Sebeș, membri ai Cenaclului Literar „Lucian Blaga”, profesori, persoane interesate de opera blagiană și de evenimentele culturale locale. Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu, i-a înmânat lui Jean Poncet o plachetă, în semn de recunoștință pentru activitatea sa de diplomație culturală și pentru efortul de a-l face cunoscut pe Lucian Blaga în spațiul francofon.

Au fost prezentate primele patru volume de poezie traduse de Jean Poncet și publicate la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca și Jacques André Éditeur din Lyon: „Poemele luminii”, „Pașii profetului”, „În mare trecere”, „Lauda somnului”.

„Traducerea operei lui Lucian Blaga în limba franceză reprezintă una dintre direcțiile importante ale receptării sale internaționale, contribuind la integrarea creației blagiene în circuitul cultural european. Complexitatea operei – care reunește poezie, dramaturgie, filosofie și eseistică – a impus traducătorilor un efort deosebit de transpunere a unui limbaj profund metaforic și a unei gândiri originale. Cunoscând încercările și eforturile anterioare de transpunere a unor părți ale operei blagiene în spațiul cultural francofon, afirmăm că domnul Jean Poncet a avut o contribuție amplă și de durată la promovarea poeziei lui Blaga în armoniile limbii franceze, începând cu anul 1997, iar în acest context îl menționăm și pe domnul Horia Bădescu, un reprezentant al diplomației culturale românești la Paris”, a transmis Centrul Cultural „Lucian Blaga”, organizatorul evenimentului.

Jean Poncet s-a născut la 29 mai 1949, la Marsilia (Franța), este poet, scriitor, traducător; a fost profesor de limba engleză la Universitatea din Grenoble, diplomat cultural în mai multe state din Europa, Asia și Oceania. De asemenea, a fost ales membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din România. Până acum, traducătorul Jean Poncet a publicat o antologie de 75 de poezii din opera lui Lucian Blaga – „Cântecul pământului și al stelelor”, un capitol din romanul „Luntrea lui Caron”, precum și cele patru volume de poezii menționate. În anul 2020, în contextul desfășurării Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția a XL-a (în mediul online), Municipiul Sebeș a anunțat acordarea titlului de cetățean de onoare scriitorului și traducătorului francez Jean Poncet.

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