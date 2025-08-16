Minerul Lupeni – Metalurgistul Cugir 3-1 (0-1), într-un meci amical

Minerul Lupeni a întâlnit Metalurgistul Cugir, într-un meci amical, formația de pe Valea Jiului impunându-se cu scorul de 3-1 (0-1)

Gruparea din Alba a marcat prima prin Vihinha (11), dar echipa gazdă a remontat și s-a impus în actul secund

Partida s-a disputat la Vulcan, iar „roș-albaștrii” vor mai juca, ultimul test, cu CSM Unirea Alba Iulia, acasă, sâmbătă, 23 august

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI