Curier Județean

Rezultate deosebite la olimpiadele de limba și literatura română pentru elevii de la Școala Gimnazială din Câmpeni: Ce premii au obținut

Bogdan Ilea

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Rezultate deosebite la olimpiadele de limba și literatura română pentru elevii de la Școala Gimnazială din Câmpeni: Ce premii au obținut

Elevii de la Școala Gimnazială Câmpeni au obținut rezultate impresionante în cadrul olimpiadelor de limba și literatura română în 2026.

,,Elevii școlii noastre au demonstrat, și în acest an, talent, seriozitate și pasiune pentru limba și literatura română, obținând rezultate remarcabile la etapele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare.

Cu multă bucurie și mândrie, felicităm elevii premiați pentru munca, perseverența și performanțele lor deosebite!”, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de Școala Gimnazială Câmpeni.

Rezultatele obținute de elevii Școlii Gimnaziale Câmpeni la olimpiadele de limba și literatura română:

Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață”

  • Premiul al III-lea: Oprișa Ioana Nectaria – clasa a V-a A
  • Mențiune: Porcariu Miriam – clasa a VI-a A
  • Mențiune: Culda Andra Ștefania – clasa a VIII-a C
  • Mențiune: Timonea Anastasia – clasa a VIII-a C

Olimpiada „Cultură și spiritualitate românească”

  • Mențiune: Nicoară Antonia Maria
  • Mențiune: Sălăgean-Mihețiu Sara – clasa a VII-a C

OCSR 2026

  • Clasa a V-a B
  • Carla Potinteu – 91 puncte – Mențiunea I
  • Tîmeea Oarga – 83 puncte – Mențiune
  • Clasa a VIII-a
  • Raluca Cotișel – 88 puncte – Mențiune

OLAV 2026

  • Clasa a V-a B
  • Luca Negrea – 84 puncte – Mențiune
  • Clasa a VIII-a B
  • Diana Berindei – 92 puncte – Mențiunea I

,,Transmitem cele mai sincere felicitări tuturor elevilor pentru aceste rezultate frumoase, care reflectă talentul, pasiunea pentru lectură și studiul limbii române, dar și multă muncă și dedicare. Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în continuare!

Distinse aprecieri și mulțumiri adresăm doamnelor profesoare Boldaș Cristina, Haiduc Valentina și Sălăgea Iuliana, pentru profesionalismul, răbdarea și implicarea prin care au îndrumat și susținut elevii spre performanță”, a mai scris unitatea de învățământ din Câmpeni.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

MÂINE | Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

în

20 mai 2026

De

Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației Mâine, 21 mai 2026, vor avea loc ședințe de tragere cu muniție de război, la care vor participa cadrele UM 01760 Sebeș, la Râpa Roșie.  Administrația locală din Sebeș a transmis un avertisment pentru locuitori, spunând că ar trebui […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU la un autoturism în Fărău: Intervin pompierii din Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

20 mai 2026

De

INCENDIU la un autoturism în Fărău: Intervin pompierii din Aiud Un incendiu a izbucnit miercuri seara, la un autoturism în Fărău. Intervin pompierii din Aiud pentru stingerea flăcărilor. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoturism în localitatea Fărău. La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Casa de Asigurări de Sănătate Alba în căutarea unui… director general: Ce probe vor avea de trecut candidațiii conform noii metodologii aplicate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 mai 2026

De

Casa de Asigurări de Sănătate Alba în căutarea unui… director general: Ce probe vor avea de trecut candidațiii conform noii metodologii aplicate Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției vacante de director general al Casei de Asigurări de Sănătate Alba. Concursul va avea loc la sediul CNAS.  […]

Citește mai mult