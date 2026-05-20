Rezultate deosebite la olimpiadele de limba și literatura română pentru elevii de la Școala Gimnazială din Câmpeni: Ce premii au obținut

Elevii de la Școala Gimnazială Câmpeni au obținut rezultate impresionante în cadrul olimpiadelor de limba și literatura română în 2026.

,,Elevii școlii noastre au demonstrat, și în acest an, talent, seriozitate și pasiune pentru limba și literatura română, obținând rezultate remarcabile la etapele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare.

Cu multă bucurie și mândrie, felicităm elevii premiați pentru munca, perseverența și performanțele lor deosebite!”, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de Școala Gimnazială Câmpeni.

Rezultatele obținute de elevii Școlii Gimnaziale Câmpeni la olimpiadele de limba și literatura română:

Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață”

Premiul al III-lea: Oprișa Ioana Nectaria – clasa a V-a A

Mențiune: Porcariu Miriam – clasa a VI-a A

Mențiune: Culda Andra Ștefania – clasa a VIII-a C

Mențiune: Timonea Anastasia – clasa a VIII-a C

Olimpiada „Cultură și spiritualitate românească”

Mențiune: Nicoară Antonia Maria

Mențiune: Sălăgean-Mihețiu Sara – clasa a VII-a C

OCSR 2026

Clasa a V-a B

Carla Potinteu – 91 puncte – Mențiunea I

Tîmeea Oarga – 83 puncte – Mențiune

Clasa a VIII-a

Raluca Cotișel – 88 puncte – Mențiune

OLAV 2026

Clasa a V-a B

Luca Negrea – 84 puncte – Mențiune

Clasa a VIII-a B

Diana Berindei – 92 puncte – Mențiunea I

,,Transmitem cele mai sincere felicitări tuturor elevilor pentru aceste rezultate frumoase, care reflectă talentul, pasiunea pentru lectură și studiul limbii române, dar și multă muncă și dedicare. Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în continuare!

Distinse aprecieri și mulțumiri adresăm doamnelor profesoare Boldaș Cristina, Haiduc Valentina și Sălăgea Iuliana, pentru profesionalismul, răbdarea și implicarea prin care au îndrumat și susținut elevii spre performanță”, a mai scris unitatea de învățământ din Câmpeni.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI