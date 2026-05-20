Rezultate deosebite la olimpiadele de limba și literatura română pentru elevii de la Școala Gimnazială din Câmpeni: Ce premii au obținut
Rezultate deosebite la olimpiadele de limba și literatura română pentru elevii de la Școala Gimnazială din Câmpeni: Ce premii au obținut
Elevii de la Școala Gimnazială Câmpeni au obținut rezultate impresionante în cadrul olimpiadelor de limba și literatura română în 2026.
,,Elevii școlii noastre au demonstrat, și în acest an, talent, seriozitate și pasiune pentru limba și literatura română, obținând rezultate remarcabile la etapele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare.
Cu multă bucurie și mândrie, felicităm elevii premiați pentru munca, perseverența și performanțele lor deosebite!”, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de Școala Gimnazială Câmpeni.
Rezultatele obținute de elevii Școlii Gimnaziale Câmpeni la olimpiadele de limba și literatura română:
Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață”
- Premiul al III-lea: Oprișa Ioana Nectaria – clasa a V-a A
- Mențiune: Porcariu Miriam – clasa a VI-a A
- Mențiune: Culda Andra Ștefania – clasa a VIII-a C
- Mențiune: Timonea Anastasia – clasa a VIII-a C
Olimpiada „Cultură și spiritualitate românească”
- Mențiune: Nicoară Antonia Maria
- Mențiune: Sălăgean-Mihețiu Sara – clasa a VII-a C
OCSR 2026
- Clasa a V-a B
- Carla Potinteu – 91 puncte – Mențiunea I
- Tîmeea Oarga – 83 puncte – Mențiune
- Clasa a VIII-a
- Raluca Cotișel – 88 puncte – Mențiune
OLAV 2026
- Clasa a V-a B
- Luca Negrea – 84 puncte – Mențiune
- Clasa a VIII-a B
- Diana Berindei – 92 puncte – Mențiunea I
,,Transmitem cele mai sincere felicitări tuturor elevilor pentru aceste rezultate frumoase, care reflectă talentul, pasiunea pentru lectură și studiul limbii române, dar și multă muncă și dedicare. Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în continuare!
Distinse aprecieri și mulțumiri adresăm doamnelor profesoare Boldaș Cristina, Haiduc Valentina și Sălăgea Iuliana, pentru profesionalismul, răbdarea și implicarea prin care au îndrumat și susținut elevii spre performanță”, a mai scris unitatea de învățământ din Câmpeni.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
MÂINE | Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației
Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației Mâine, 21 mai 2026, vor avea loc ședințe de tragere cu muniție de război, la care vor participa cadrele UM 01760 Sebeș, la Râpa Roșie. Administrația locală din Sebeș a transmis un avertisment pentru locuitori, spunând că ar trebui […]
INCENDIU la un autoturism în Fărău: Intervin pompierii din Aiud
INCENDIU la un autoturism în Fărău: Intervin pompierii din Aiud Un incendiu a izbucnit miercuri seara, la un autoturism în Fărău. Intervin pompierii din Aiud pentru stingerea flăcărilor. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoturism în localitatea Fărău. La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă. […]
Casa de Asigurări de Sănătate Alba în căutarea unui… director general: Ce probe vor avea de trecut candidațiii conform noii metodologii aplicate
Casa de Asigurări de Sănătate Alba în căutarea unui… director general: Ce probe vor avea de trecut candidațiii conform noii metodologii aplicate Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției vacante de director general al Casei de Asigurări de Sănătate Alba. Concursul va avea loc la sediul CNAS. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi reguli pentru retaileri la vânzarea cărnii de porc: Sunt vizate în principal marile lanțuri comerciale
Noi reguli pentru retaileri la vânzarea cărnii de porc: Sunt vizate în principal marile lanțuri comerciale Ministrul Agriculturii, Tánczos Barna,...
Dosar penal deschis de DNA cu Oana Gheorghiu în prim-plan: A fost reclamată de fostul șef ADR. Legătura cu o companie germană
Dosar penal deschis de DNA cu Oana Gheorghiu în prim-plan: A fost reclamată de fostul șef ADR. Legătura cu o...
Știrea Zilei
FOTO | L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors
L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și...
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană...
Curier Județean
MÂINE | Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației
Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației Mâine, 21 mai 2026,...
Rezultate deosebite la olimpiadele de limba și literatura română pentru elevii de la Școala Gimnazială din Câmpeni: Ce premii au obținut
Rezultate deosebite la olimpiadele de limba și literatura română pentru elevii de la Școala Gimnazială din Câmpeni: Ce premii au...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
Mesaje și urări haioase de Sfinții Constantin și Elena. 1,8 milioane de români poartă numele Constantin, Elena sau derivatele acestora
Mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2025 haioase • URARI și FELICITARI amuzante pe care le poți trimite prin SMS...
Mesaje de SFINŢII CONSTANTIN şi ELENA. Ce SMS-uri, felicitări, urări puteţi trimite celor dragi cu ocazia zilei de nume
MESAJE de Sfinții Constantin și Elena FELICITARI pentru Constantin și Elena. Urări prin SMS de Sf CONSTANTIN şi ELENA 2025...