Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș a emis un comunicat de presă cu privire la participarea privind acordarea de finanțări nerambursabile, mai exact, legea 350/2005.
- Autoritatea contractantă: Municipiul Sebeş, cu sediul în Municipiul Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba, cod fiscal 4331201, telefon 0258/731004, fax 0258/734187, e-mail: [email protected]
- Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
- Suma totală alocată de la bugetul local al Municipiului Sebeş şi aprobată pentru anul 2026 este de 475.000 lei, repartizarea acesteia pe programe fiind următoarea:
– Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul culturii” – 225.000 lei
– Programul „Educaţie şi formare continuă” – 100.000 lei
– Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul sportului” – 100.000 lei
– Programul „Atitudine şi implicare în probleme de mediu” – 50.000 lei.
În cazul în care, pentru unul sau mai multe programe nu se depun proiecte eligibile sau valoarea acestora nu acoperă sumele alocate, Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a redistribui aceste fonduri programelor pentru care exista proiecte eligibile.
- Durata de implementare a proiectelor: anul 2026
- Solicitanții – persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii.
- Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sebeş şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se pot obţine de la sediul Municipiului Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba, telefon 0258/731004 şi de pe site-ul instituţiei www.primariasebes.ro.
- Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: [email protected], fax: 0258/734187, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.
- În conformitate cu prevederile art. 20, alin (1) din legea 350/2005, data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 19.06.2026, ora 12:00.
- Propunerile de proiecte cu documentaţiile prevăzute în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sebeş se depun la registratura Municipiului Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba.
- Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare în perioada 22.06.2026 – 24.07.2026.
- Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 91 din data de 19.05.2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și o direcție clară. Aderarea la zona euro, printre dorințe
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și o direcție clară. Aderarea la zona euro, printre dorințe PNL și USR au făcut o inițiativă comună prin care își doresc ca anul 2027 să fie ”Anul României Europene”. Cele două partide consideră că acest […]
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de referent […]
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia din funcția de viceprimar al comunei Ponor, a făcut recent precizări despre relația sa cu partidul din care face parte. El a precizat că nu a demisionat din AUR și că decizia cu privire la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
20-23 mai 2026 | Furtuni și ploi abundente în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Furtuni și ploi abundente în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a actulizat, miercuri, 20...
Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura: „Ar fi devenit birocrație inutilă”
Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura: „Ar fi devenit...
Știrea Zilei
Șoferii STP Alba Iulia PLEACĂ pe capete! Compania de transport ar avea restanțe salariale uriașe față de angajați: Ce spun reprezentanții companiei
Șoferii STP Alba Iulia PLEACĂ pe capete! Compania de transport ar avea restanțe salariale uriașe față de angajați: Ce spun...
Spectacol grandios de focuri de artificii la AlbaFest 2026: Ce pregătesc organizatorii
Spectacol grandios de focuri de artificii la AlbaFest 2026: Ce pregătesc organizatorii Spectacolul de focuri de artificii de la AlbaFest...
Curier Județean
INCENDIU într-un sat din comuna Horea: O anexă gospodărească a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale
INCENDIU într-un sat din comuna Horea: O anexă gospodărească a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale O...
Necesarul de hrană din 2026 pentru câinii din adăpostul public al municipiului Alba Iulia, asigurat
Necesarul de hrană din 2026 pentru câinii din adăpostul public al municipiului Alba Iulia, asigurat Primăria Alba Iulia a achiziționat,...
Politică Administrație
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și o direcție clară. Aderarea la zona euro, printre dorințe
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și...
Opinii Comentarii
20 mai 2026 | 36 de ani de la alegerile organizate în România în „Duminica Orbului”
36 de ani de la alegerile organizate în România în „Duminica Orbului” În urmă cu 36 de ani, pe 20...
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...