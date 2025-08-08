Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 1-2 (1-1)
Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj, vizitatorii s-au impus cu 2-1 (1-1)
Cele două divizionare terțe s-au întâlnit într-o partidă de verificare, adjudecată de formația din „Mica Romă”, golul victoriei fiind înscris de Macarie, prima reușită în „galben-albastru”
Citește și: Partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Minerul Lupeni 2-2 (1-2) | Meci spectaculos, cu răsturnări de situații
Într-un meci amical disputat între conjudețene, CIL Blaj a învins în deplasare pe Metalurgistul Cugir scor 2-1 (1-1). Vizitatorii au condus prin reușita lui Boldea (14), iar „roș-albaștrii” au egalat până la pauză, gol Agbomoniyi (42). La reluare, Macarie (jucător venit de la Academica Șona) a marcat al doilea gol al formației din „Mica Romă” (61), care a reușit să se impună. Cugirenii au încheiat astfel stagiul centralizat de pregătire la domiciiu, iar elevii lui Daniel Tătar sunt neînvinși în jocurile de verificare (3-1 cu „U” Cluj Under 19, 0-0 cu CSM Unirea Alba Iulia, 12-0 cu Inter Stars Sibiu Under 19).
Următoarele teste sunt ACS Mediaș – CIL Blaj (vineri) și Minerul Lupeni – Metalurgistul Cugir (sâmbătă).
Metalurgistul: Berța – P. Pahone, S. Itu, Vitinha, Kiraly – Șaucă, Mâlnă, P. Păcurar, Petra, Agbomoniyi, Al. Cristache (n. 2008, Concordia Chiajna); au mai intrat Tăban, Trif, Cunțan, Udrea, M. Domșa, Mihăilă, Bura, Suciu; absenți Perjeriu, Goronea, G. Andriuc. Antrenor Lucian Itu.
CIL Blaj: Păduraru – Borza, R. Popa, Jica, Boldea, Taifas, Crisea, Mensah, Istrate, Macarie, Nai; au mai intrat R. Damian, Csiki, Maghiari, Cîrstean, Gliga, Lungar, Pașca, Man, Mogoe (2007, Hermannstadt); absent Drăgan. Antrenor Daniel Tătar.
