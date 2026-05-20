Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”

Poiana cu Narcise de la Negrileasa poate fi salvată doar prin colaborare între proprietari, primăriile din zonă, Consiliul Județean Alba și specialiști, sunt de părere membrii Asociației de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna.

Soluțiile propuse de aceștia sunt anularea drumurilor care traversează poiana, limitarea pășunatului, interzicerea vehiculelor, pază permanentă, trasee controlate pentru turiști și refacerea zonelor distruse. În paralel, e nevoie de o administrație activă și de experți în biodiversitate care să ghideze deciziile, mai spun membrii asociației de turism și ecologie din Zlatna.

Propunerile au fost formulate în contextul organizării, în zilele de 23 și 24 mai, a ediției 2026 a Sărbătorii Narciselor de la Negrileasa.

Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna a publicat, miercuri, 20 mai 2026, în mediul online, un text pe care îl redăm integral mai jos:

„Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă. Am încercat, cât am fost custozi ai rezervației, să ajutăm poiana să se refacă după atâția ani de distrugeri, să creăm niște obiceiuri ale localnicilor și turiștilor care să ducă la protejarea zonei și implicit a narciselor. Am reușit într-o mică măsură. Primăria Comunei Bucium, probabil bine intenționată, de una singură, nu poate ține sub control această zonă, mai ales dacă continuă să organizeze „sărbătoarea” acolo în poiană.

Deci, ce e de făcut? Noi zicem că unirea face puterea.

1. Proprietarii terenurilor împreună cu primăriile care au poiana în raza administrativă (UAT Bucium, UAT Zlatna), plus Consiliul Județean Alba să se pună la masă și să decidă ce e de făcut. Oricine e interesat de salvarea poienii să poată participa. Considerăm că responsabilitatea organizării unei astfel de întâlniri revine Primăriei Comunei Bucium. O întâlnire nu va fi suficientă. Dar e un prim pas.

2. În consecință, aceeași actori menționați mai sus, să facă demersurile pentru anularea drumului/drumurilor care traversează poiana și crearea unui drum nou (o relocare a DC 173) astfel: Dealul Onului-la Dârdinaș- cabana Negrileasa. Se va putea dacă se va vrea. Aici trebuie neapărat sprijinul proprietarilor și CJ Alba care să sprijine UAT-urile.

3. Îngrădirea rezervației iar pășunatul să se facă după data de 15 iunie, numărul de ovine/bovine să fie adaptat la suprafață și la tipul de teren.

4. Permanență de pază pe perioada înfloririi narciselor, crearea unei poteci tematice de vizitare în circuit a poienii, cu locuri de odihnă etc, crearea unui punct de vizitare a rezervației, unde se vor distribui pliante, suveniruri, medalioane și de unde vizitatorii pot să plece cu 3-5 narcise care se vor recolta de administratori de pe poteca tematică. Poteca se va modifica în fiecare an pentru a evita bătătorirea excesivă a solului.

5. Este evident că nici un tip de vehicul nu va fi acceptat în suprafața rezervației, decât cele care se vor folosi exclusiv pentru protecția rezervației, în condițiile stabilite de administrația rezervației. Acest lucru va fi ușor de implementat după scoaterea DC 173 din poiană și îngrădirea rezervației.

6. Scoaterea din suprafața rezervației a terenurilor deteriorate ireversibil și crearea de spații de joacă pentru copii, locuri de gătit, parcare, camping. Ne referim la zona din apropierea scenei, unde se vor păstra doar câteva zone, care vor fi protejate prin ingrădire. Refacerea limitelor rezervației plus a zonei tampon.

7. Crearea unei echipe de specialiști în biodiversitate, care să sprijine administrația în deciziile pe care le vor lua.

Cine își va asuma să facă demersurile ca aceste lucruri să se întâmple? Ce e scris mai sus e corect sau noi exagerăm?

Ne va păsa vreodată cu adevărat? E prea mare bătaia de cap pentru salvarea acestei poieni emblematice? Păi, ce e ușor în lumea asta? În 3 ani, cele de mai sus se pot implementa. În 5 ani va fi un pic de circ, dar deja mult mai bine. În 10 ani va fi o normalitate”.

foto: Poiana cu narcise Negrileasa / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI