Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Poiana cu Narcise de la Negrileasa poate fi salvată doar prin colaborare între proprietari, primăriile din zonă, Consiliul Județean Alba și specialiști, sunt de părere membrii Asociației de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna.
Soluțiile propuse de aceștia sunt anularea drumurilor care traversează poiana, limitarea pășunatului, interzicerea vehiculelor, pază permanentă, trasee controlate pentru turiști și refacerea zonelor distruse. În paralel, e nevoie de o administrație activă și de experți în biodiversitate care să ghideze deciziile, mai spun membrii asociației de turism și ecologie din Zlatna.
Citește și: 23 – 24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor de la Negrileasa: Concurs gastronomic și momente artistice. Programul complet al evenimentelor
Propunerile au fost formulate în contextul organizării, în zilele de 23 și 24 mai, a ediției 2026 a Sărbătorii Narciselor de la Negrileasa.
Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna a publicat, miercuri, 20 mai 2026, în mediul online, un text pe care îl redăm integral mai jos:
„Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă. Am încercat, cât am fost custozi ai rezervației, să ajutăm poiana să se refacă după atâția ani de distrugeri, să creăm niște obiceiuri ale localnicilor și turiștilor care să ducă la protejarea zonei și implicit a narciselor. Am reușit într-o mică măsură. Primăria Comunei Bucium, probabil bine intenționată, de una singură, nu poate ține sub control această zonă, mai ales dacă continuă să organizeze „sărbătoarea” acolo în poiană.
Deci, ce e de făcut? Noi zicem că unirea face puterea.
1. Proprietarii terenurilor împreună cu primăriile care au poiana în raza administrativă (UAT Bucium, UAT Zlatna), plus Consiliul Județean Alba să se pună la masă și să decidă ce e de făcut. Oricine e interesat de salvarea poienii să poată participa. Considerăm că responsabilitatea organizării unei astfel de întâlniri revine Primăriei Comunei Bucium. O întâlnire nu va fi suficientă. Dar e un prim pas.
2. În consecință, aceeași actori menționați mai sus, să facă demersurile pentru anularea drumului/drumurilor care traversează poiana și crearea unui drum nou (o relocare a DC 173) astfel: Dealul Onului-la Dârdinaș- cabana Negrileasa. Se va putea dacă se va vrea. Aici trebuie neapărat sprijinul proprietarilor și CJ Alba care să sprijine UAT-urile.
3. Îngrădirea rezervației iar pășunatul să se facă după data de 15 iunie, numărul de ovine/bovine să fie adaptat la suprafață și la tipul de teren.
4. Permanență de pază pe perioada înfloririi narciselor, crearea unei poteci tematice de vizitare în circuit a poienii, cu locuri de odihnă etc, crearea unui punct de vizitare a rezervației, unde se vor distribui pliante, suveniruri, medalioane și de unde vizitatorii pot să plece cu 3-5 narcise care se vor recolta de administratori de pe poteca tematică. Poteca se va modifica în fiecare an pentru a evita bătătorirea excesivă a solului.
5. Este evident că nici un tip de vehicul nu va fi acceptat în suprafața rezervației, decât cele care se vor folosi exclusiv pentru protecția rezervației, în condițiile stabilite de administrația rezervației. Acest lucru va fi ușor de implementat după scoaterea DC 173 din poiană și îngrădirea rezervației.
6. Scoaterea din suprafața rezervației a terenurilor deteriorate ireversibil și crearea de spații de joacă pentru copii, locuri de gătit, parcare, camping. Ne referim la zona din apropierea scenei, unde se vor păstra doar câteva zone, care vor fi protejate prin ingrădire. Refacerea limitelor rezervației plus a zonei tampon.
7. Crearea unei echipe de specialiști în biodiversitate, care să sprijine administrația în deciziile pe care le vor lua.
Cine își va asuma să facă demersurile ca aceste lucruri să se întâmple? Ce e scris mai sus e corect sau noi exagerăm?
Ne va păsa vreodată cu adevărat? E prea mare bătaia de cap pentru salvarea acestei poieni emblematice? Păi, ce e ușor în lumea asta? În 3 ani, cele de mai sus se pot implementa. În 5 ani va fi un pic de circ, dar deja mult mai bine. În 10 ani va fi o normalitate”.
foto: Poiana cu narcise Negrileasa / Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție
Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție Miercuri, 20 mai 2026, a fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în Alba Iulia, după Revoluție. Este vorba de amenajarea […]
VIDEO | Pavel Bartoș la Alba Iulia, despre importanța teatrului: ,,E necesar în viața tuturor”. Cunoscutul actor a discutat și despre cariera sa
Pavel Bartoș la Alba Iulia: ,,E o provocare să fii constant plăcut, dar în teatru ți se cer și alte lucruri” Pavel Bartoș se află în aceste zile la Alba Iulia, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026, care are loc în oraș până în data de 22 mai. Cunoscutul actor a susținut, astăzi, […]
Vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, înșelată cu aproape 22.000 de euro: A fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica
Vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, înșelată cu aproape 22.000 de euro: A fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica O vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, a fost înșelată cu aproape 22.000 de euro, după ce a fost convinsă de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi reguli pentru retaileri la vânzarea cărnii de porc: Sunt vizate în principal marile lanțuri comerciale
Noi reguli pentru retaileri la vânzarea cărnii de porc: Sunt vizate în principal marile lanțuri comerciale Ministrul Agriculturii, Tánczos Barna,...
Dosar penal deschis de DNA cu Oana Gheorghiu în prim-plan: A fost reclamată de fostul șef ADR. Legătura cu o companie germană
Dosar penal deschis de DNA cu Oana Gheorghiu în prim-plan: A fost reclamată de fostul șef ADR. Legătura cu o...
Știrea Zilei
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană...
FOTO | Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție
Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit...
Curier Județean
FOTO | Au fost recepționate lucrările de canalizare la Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. Verificări la stațiile de pompare. Investiție de aproximativ 8.55 milioane lei
Au fost recepționate lucrările de canalizare la Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. Verificări la stațiile de pompare. Investiție de aproximativ...
Spitalul Orășenesc Cugir, certificat ISO pentru siguranța alimentară: Proceduri riguroase privind prepararea, manipularea și distribuirea produselor destinate pacienților, implementate în unitate
Spitalul Orășenesc Cugir, certificat ISO pentru siguranța alimentară: Proceduri riguroase privind prepararea, manipularea și distribuirea produselor destinate pacienților, implementate în...
Politică Administrație
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și o direcție clară. Aderarea la zona euro, printre dorințe
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFINŢII CONSTANTIN şi ELENA. Ce SMS-uri, felicitări, urări puteţi trimite celor dragi cu ocazia zilei de nume
MESAJE de Sfinții Constantin și Elena FELICITARI pentru Constantin și Elena. Urări prin SMS de Sf CONSTANTIN şi ELENA 2025...
20 mai 2026 | 36 de ani de la alegerile organizate în România în „Duminica Orbului”
36 de ani de la alegerile organizate în România în „Duminica Orbului” În urmă cu 36 de ani, pe 20...