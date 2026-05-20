Dosar penal deschis de DNA cu Oana Gheorghiu în prim-plan: A fost reclamată de fostul șef ADR. Legătura cu o companie germană
Direcția Națională Anticorupție a deschis un dosar penal în urma unei plângeri depuse de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad.
Acesta susține că ar fi fost supus unor presiuni pentru a semna contracte cu o companie germană care colaborase anterior cu asociația condusă de Oana Gheorghiu înainte ca aceasta să ocupe o funcție în Guvern, în cadrul proiectului privind construirea unui spital.
Procurorii DNA vor face audieri în cazul Oana Gheorghiu – fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, după ce acesta a depus ieri o plângere penală și alte probe împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu şi ministrul Economiei, Irineu Darău, potrivit Stiripesurse.
Fostul şef al ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României), Dragoș Vlad, a depus ieri o plângere penală, la sediul DNA central din Știrbei Vodă, împotriva vicepremierului interimar Oana Gheorghiu şi ministrul Economiei interimar, Irineu Darău.
După depunerea plângerii la DNA și a altor probe, fostul şef al ADR, Dragoș Vlad a transmis presei plângerea și a ieșit pe Antena 3 să o prezinte public, mai notează sursa citată.
Potrivit unor surse judiciare, în urma formulării plângerii penale/ denunțului și depunerii și altor probe de către Dragoș Vlad, procurorii DNA au deschis un dosar penal „in rem”/ cu privire la potențialele fapte reclamate, în care sunt efectuate cercetări prealabile.
Până în prezent, Dragoș Vlad nu a fost audiat oficial de DNA, el doar a depus ieri documente la sediul DNA central din Știrbei Vodă.
În esență, Dragoș Vlad, șeful demis al autorităţii pentru Digitalizarea României, acuză presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achiziţiilor publice şi presiuni în găsirea unor soluţii de colaborare cu grupul de societăţi Schwartz.
Noi reguli pentru retaileri la vânzarea cărnii de porc: Sunt vizate în principal marile lanțuri comerciale
ANSVSA va intensifica acțiunile de control privind siguranța suplimentelor alimentare: vitamine, minerale, aminoacizi sau produse pe bază de plante și ale stupului, în vizorul inspectorilor
Proiectul depus de AUR și PSD, care prevede publicarea donatorilor de către ONG-uri, criticat. Legea ar încălca drepturile europene: ,,Faptul că îți apare numele acolo devin un risc"
