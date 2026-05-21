Topul celor mai bune academii de fotbal din România în 2026: CSM Unirea Alba Iulia – locul 47, LPS Sebeș – locul 83, în ierarhia întocmită de Federația Română de Fotbal!

Federația Română de Fotbal a publicat topul academiilor de fotbal din 2026, ierarhie în care se regăsesc și două formații din Alba, CS Municipal Unirea Alba Iulia – locul 47 (pe 46 anul anterior) și LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș – locul 83 (pe 94 în 2025).

CS Municipal Unirea Alba Iulia se clasează pe poziția 47 (total 58.08), o scădere cu un loc și la punctaj. În 2025, „alb-negrii” erau pe locul 46 (58.70), după o ascensiune evidentă (2024, locul 101, cu 28.85 puncte). La LPS Sebeș este un progres de 10 poziții și la nivelul punctajului. În acest an, LPS Sebeș se clasează pe locul 83 (totalizând 40.33 puncte), raportat la ediția anterioară: locul 94 (37.16 puncte), asta după ce în 2024 se clasase pe locul 61 (43.36)

Cea de-a șaptea ediție a proiectului clasificării academiilor de copii și juniori a adunat 130 de cluburi participante în competițiile de juniori FRF, cel mai mare număr de la lansarea proiectului (124, anul trecut). Podiumul din acest an este alcătuit de Farul Constanța (92. 46), Viitorul Cluj (88.56) și Dinamo (88.03), clubul bucureștean revenind astfel în top 3 academii după 6 ani de la precedenta clasare din vârful ierarhiei. Farul Constanța își păstrează prima poziția în cadrul clasificării academiilor, la fel cum s-a întâmplat la fiecare din cele 7 ediții precedente. Pe locul secund la ediția din 2026 o regăsim pe Viitorul Cluj, care urcă o poziție în clasament față de anul trecut. După 5 ediții consecutive în care a fost prezentă pe podium, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (85.93) coboară pe locul 4.

Echipele cu cea mai mare creștere a punctajului sunt CS Gloria Bistrița (+21.98), ACS U Evolution 2020 (+20.79) și CS Afumați (+19.04).

Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii. Fiecare categorie este evaluată pe o scară de la 1 la 4 puncte și are o pondere diferită la evaluarea totală: strategie și filozofie (11,05 la sută), echipe și jucători (11,97), staff tehnic (18,27), staff suport (7,25), antrenamente și meciuri (7,70), infrastructură și facilități (21,65), rezultate (22,11).

Sursa: Federația Română de Fotbal

