Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, un derby local care revine după 3 ani, duminică, 24 mai | Decenii de rivalitate în confruntarea formațiilor din municipiul Aiud!

Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, un derby local care revine după 3 ani, duminică, 24 mai, în Liga 5 | Decenii de rivalitate în confruntarea formațiilor din municipiul Aiud!
Duminică, 24 mai, la ora 17.00, este mare meci mare, între Șoimii Ciumbrud și Mureșul Gâmbaș, contând pentru penultima etapă a Seriei 2 din Liga 5, al șaselea eșalon competițional.
Teoretic este o confruntare cu un favorit cert, ținând cont de pozițiile din ierarhie, gazdele clasându-se pe locul 3, cu 26 de puncte, iar vizitatorii fiind penultimii, locul 9, 15 puncte, însă acest meci are miză indiferent de ce oferă clasamentul.
Șoimii Ciumbrud și Mureșul Gâmbaș reprezintă localități componente ale muncipiului Aiud, despărțite de aproximativ 8 kilometri. Este o confruntare care adună peste două decenii de rivalitate, partidă care revine după 3 ani.
În tur, Mureșul Gâmbaș a oferit surpriza și s-a impus, pe propriul teren, scor 3-2, și, cu siguranță Șoimii, care la precedenta dispută internă au surclasat liderul, 7-1 cu Voința Beldiu, vor revanșa.
La ultima reprezentație în fața fanilor, Șoimii vine după un eșec în deplasare cu Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2, scor 1-4. În tabăra opusă moralul este sus, acel 3-0 cu Olimpic Berghin însemnând cel mai clar succes din 2026!
„După mai bine de trei ani de absență, unul dintre cele mai așteptate dueluri din fotbalul amator al județului Alba revine în prim-plan. Terenul din Ciumbrud va găzdui din nou derby-ul local dintre ACS Șoimii Ciumbrud și ACS Mureșul Gâmbaș, o confruntare care, de-a lungul timpului, a depășit granițele unui simplu meci de campionat. Această rivalitate, construită în peste 20 de ani de întâlniri directe, înseamnă mai mult decât puncte în clasament. Este despre comunitate, despre orgoliu local și despre pasiunea autentică pentru fotbal, trăită la intensitate maximă de jucători și suporteri deopotrivă. Generații întregi au crescut cu acest derby, iar fiecare ediție a adus momente memorabile, tensiune și spectacol. Revenirea Mureșului Gâmbaș pe terenul din Ciumbrud, după o perioadă atât de lungă, reaprinde aceste emoții și readuce în actualitate un duel care a lipsit din peisajul fotbalistic local. Pentru mulți, este o reîntoarcere la tradiție; pentru alții, o oportunitate de a descoperi farmecul unui derby autentic, așa cum rar se mai vede la acest nivel. În contextul actual al Ligii a V-a, Seria 2 AJF Alba, partida capătă o importanță suplimentară. Nu este doar un meci spectaculos, ci și unul cu implicații în clasament, într-un final de sezon în care fiecare punct contează. Mai mult, victoria obținută de Mureșul Gâmbaș în tur adaugă un plus de tensiune confruntării, gazdele fiind motivate de dorința clară de revanșă, în timp ce oaspeții vin determinați să confirme rezultatul anterior. Se anunță un duel echilibrat, în care diferența o vor face atitudinea, determinarea și capacitatea de a gestiona momentele cheie. Atmosfera din tribune va juca, fără îndoială, un rol important, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în istoria acestor întâlniri. Astfel, Ciumbrudul devine din nou punctul central al fotbalului amator din zonă, iar derby-ul dintre Șoimii și Mureșul Gâmbaș promite să ofere tot ceea ce înseamnă esența acestui sport: emoție, rivalitate și spectacol. Un meci care nu trebuie ratat, indiferent de tabăra din care faci parte”, transmite Ștefan Farago, pasionatul de sport din zonă
