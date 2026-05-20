FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare continuă cu turnarea stratului doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Alba, miercuri, 20 mai 2026.
Soluția găsită de autorități pentru traficul greu din zonă, generat de existența a 4 cariere de agregate naturale, este așternerea a trei straturi de asfalt.
,,În acest moment se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru, distanță supusă tuturor probelor de calitate. Urmează să așternem stratul trei, astfel încât să închidem doi kilometri de drum cu toate cele trei straturi asfaltice.
Având în vedere faptul că pe acest drum județean este un trafic greu, în bună parte generat de existența în zonă a 4 cariere de agregate naturale, am ales să proiectăm șoseaua cu trei straturi de asfalt.
Așadar, calitatea lucrărilor este prioritară și nu trecem la nici o etapă de lucru nouă până când probele de compactare nu sunt în foarte bună regulă.
Puteți vedea câteva fotografii făcute astăzi în zonă, pentru a vă putea face o idee despre ritmul de lucru și anvergura acestui proiect”, a scris Marius Hațegan pe Facebook.
