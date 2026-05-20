MÂINE | Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației

Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației

Administrația locală din Sebeș a transmis un avertisment pentru locuitori, spunând că ar trebui ca populaţia civilă să evite, pe cât posibil, deplasarea şi desfăşurarea de activităţi în zonă pentru a preveni producerea de accidente sau incidente.

,,În ziua 21.05.2026, între orele 14.30-20.30, în poligonul ”Râpa Roșie”, vor avea loc ședințe de tragere cu muniție de război, la care vor participa cadrele UM 01760 Sebeș.

Înştiinţăm, pe această cale, populaţia civilă să evite, pe cât posibil, deplasarea şi desfăşurarea de activităţi în zonă pentru a preveni producerea de accidente sau incidente, ca urmare a nerespectării regulilor şi măsurilor de siguranţă”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Sebeș.

