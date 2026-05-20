FOTO | L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors
Un vârstnic de 70 de ani, din Mihoiești, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat miercuri dimineața de acasă și nu s-a mai întors.
Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din localitatea Mihoești. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
La data de 20 mai 2026, polițiștii din Câmpeni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că unchiul său, MARCUZZI EDUARDO, în vârstă de 70 de ani, a plecat de la domiciliul său, respectiv din localitatea Mihoești, în dimineața zilei de 20 mai 2026 și nu s-a mai întors.
Bărbatul are următoarele semnalmente:
– 1,65 m înălțime;
– Ochi căprui;
– Păr cărunt.
La momentul dispariției, purta o bluză de culoare maro, vestă de culoare gri și pantaloni de camuflaj .
Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
