Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini, celebrată la 40 de zile după Paște. În 2026, Înălțarea Domnului pică joi, 21 mai, odată cu Sfinții Constantin și Elena și Ziua Eroilor.
Ce semnifică Înălțarea Domnului
Înălțarea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, marcând momentul în care Iisus Hristos Se înalță la cer, la 40 de zile după Înviere, în prezența ucenicilor Săi. Evenimentul este descris în Sfânta Scriptură ca o despărțire vizibilă de apostoli, dar nu una definitivă, ci o trecere spre o altă formă de prezență, una spirituală, continuă, scrie crestinortodox.ro.
Dincolo de imaginea propriu-zisă a înălțării, această zi are o încărcătură teologică profundă. În tradiția creștină, momentul simbolizează faptul că natura umană, asumată de Hristos, este ridicată la slava dumnezeiască. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar despre Hristos, ci despre condiția umană în ansamblu. Ideea e simplă: omul nu este limitat la existența pământească, ci este chemat la ceva mai înalt.
În același timp, Înălțarea Domnului nu semnifică absență, ci o altă formă de apropiere. Tradiția afirmă că Hristos rămâne prezent în lume prin Duhul Sfânt și în viața fiecărui credincios. În România, Înălțarea Domnului este și Ziua Eroilor, dedicată celor care și-au dat viața pentru credință și pentru țară.
În anul 2026, data de 21 mai are o semnificație deosebită, fiindcă se suprapun trei momente importante:
-Înălțarea Domnului
-Ziua Eroilor
-Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena.
Tradiții și obiceiuri de Înălțare
Înălțarea Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas, este o sărbătoare marcată de numeroase obiceiuri care îmbină credința cu tradițiile românești. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este salutul specific: credincioșii își spun „Hristos S-a înălțat!”, iar răspunsul este „Adevărat S-a înălțat!”. În biserici se oficiază slujbe speciale, iar oamenii aduc colaci, ouă roșii, cozonac sau vin, pe care le împart ulterior pentru pomenirea celor adormiți.
În tradiția populară, se crede că în această zi sufletele celor trecuți la cele veșnice se înalță la cer. Din acest motiv, pomenile ocupă un loc important: se oferă mâncare și băutură, ca simbol al grijii față de cei plecați. În același timp, Înălțarea este și Ziua Eroilor, prilej cu care sunt pomeniți cei care și-au dat viața pentru țară, atât în biserici, cât și la monumente comemorative.
În multe zone, oamenii obișnuiesc să pună la porți sau la ferestre frunze de nuc ori leuștean, considerate a avea rol protector. Se spune că acestea aduc liniște în casă și feresc de necazuri. De asemenea, există și obiceiuri legate de gospodărie: în această zi nu se dau lucruri din casă, pentru a nu pierde sporul, iar în trecut se practicau ritualuri pentru sănătatea animalelor și pentru belșugul recoltelor.
Superstiții de Înălțare
În tradiția populară, Înălțarea Domnului, cunoscută și ca Ispas, este însoțită de numeroase superstiții. Se spune că în această zi nu este bine să se muncească, deoarece cei care încalcă această regulă pot avea parte de necazuri, boli sau pagube pe parcursul anului. De asemenea, spălatul rufelor ar trebui evitat, fiind considerat un gest care tulbură liniștea sufletelor ce se înalță la cer.
Un alt aspect important ține de comportament: certurile, vorbele urâte sau conflictele sunt privite ca aducătoare de ghinion și dezechilibru. Ziua este asociată cu liniștea și pacea, iar orice abatere de la aceste stări este considerată nefavorabilă. Tot în această zi, nu se oferă nimic cu împrumut, deoarece există credința că astfel se pierde norocul sau sporul casei. În același registru, nu este recomandat nici să se taie părul sau unghiile, existând convingerea că aceste gesturi pot avea urmări simbolice negative legate de integritatea trupului.
Superstițiile mai spun că, dacă plouă de Ispas, anul va fi unul bogat, cu recolte bune, în timp ce lipsa ploii poate fi interpretată ca un semn de secetă și lipsuri. De asemenea, se crede că sufletele celor morți, care ar fi rămas în apropierea celor vii după Paște, se înalță la cer în această zi. Dacă nu sunt pomeniți, există temerea că nu își vor găsi liniștea. În unele zone, frunzele de nuc sau leuștean sunt considerate protectoare împotriva răului, fiind asociate cu alungarea spiritelor necurate și atragerea norocului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, cei „întocmai cu Apostolii”, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe. Constantin cel Mare a fost primul fiu a lui Constantius Chlorus şi al Elenei. A fost proclamat august […]
Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena 2026: În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai
Nume care se sărbătoresc de Sf Constantin şi Elena 2026. Nume derivate din Constantin şi Elena care își serbează onomastica. Semnificația și originea Sfinții Constantin și Elena: Peste 1,1 milioane de femei şi peste 600.00 de bărbaţi îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Citeşte şi: mesaje de Constantin şi […]
Mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2026. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica
Sfinții Constantin și Elena 2026 • Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica Mesajele de Sfinții Constantin și Elena, felicitări și urări deosebite se trimit în fiecare an celor dragi, pe 21 mai, când sunt sărbătoriți cei doi sfinți împărați. ziarulunirea.ro va pregătit unele dintre cele frumoase mesaje […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când se spune „Hristos S-a Înălțat” și ce înseamnă în tradiția creștină. Care este răspunsul corect și semnificația lui
Când se spune „Hristos S-a Înălțat” și ce înseamnă în tradiția creștină. Care este răspunsul corect și semnificația lui Sărbătoarea...
21 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 9
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 9 Joi, 21 mai 2026 sunt restricții de...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A fost găsit de polițiștii și jandarmii din Alba
L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și...
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană...
Curier Județean
6 iunie 2026 | Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT
Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT Copiii din...
VIDEO | INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. O femeie, cu arsuri de gradul I si II, asistată medical
INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale Pompierii...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...