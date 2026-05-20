Actualitate

Noi reguli pentru retaileri la vânzarea cărnii de porc: Sunt vizate în principal marile lanțuri comerciale

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Noi reguli pentru retaileri la vânzarea cărnii de porc: Sunt vizate în principal marile lanțuri comerciale

Ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat posibile noi reglementări privind modul de etichetare și vânzare a cărnii de porc, în special în marile lanțuri comerciale. Acesta susține că informațiile privind originea produselor trebuie să fie mai clare și mai ușor de identificat de către consumatori, relatează Mediafax.

Oficialul afirmă că analiza vizează inclusiv o reglementare a vânzării cărnii congelate după decongelare, precum și o mai bună vizibilitate a produselor „născut, crescut, îngrășat și procesat în România” pe rafturile magazinelor.

În același timp, ministrul spune că a verificat deja modul de etichetare dintr-un supermarket și că va continua astfel de verificări direct în magazine, pentru a evalua modul în care sunt afișate informațiile pentru consumatori.

Mai mult, ministrul Agriculturii a declarat că este necesară multiplicarea inițiativelor prin care produsele românești sunt promovate pe întregul lanț de producție și vânzare, de la creștere până la procesare, în special în marile rețele comerciale.

De asemenea, el a subliniat că formatele „născut în România”, „crescut în România”, „îngrășat în România” și „procesat în România” pot contribui la creșterea consumului de carne de porc autohtonă, dacă sunt vizibile și ușor de identificat pe rafturile magazinelor. În opinia sa, lipsa unei informări clare și ușor accesibile pentru consumatori îngreunează alegerea produselor românești.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Dosar penal deschis de DNA cu Oana Gheorghiu în prim-plan: A fost reclamată de fostul șef ADR. Legătura cu o companie germană

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 mai 2026

De

Dosar penal deschis de DNA cu Oana Gheorghiu în prim-plan: A fost reclamată de fostul șef ADR. Legătura cu o companie germană Direcția Națională Anticorupție a deschis un dosar penal în urma unei plângeri depuse de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad. Acesta susține că ar fi fost supus unor presiuni […]

Citește mai mult

Actualitate

ANSVSA va intensifica acțiunile de control privind siguranța suplimentelor alimentare: vitamine, minerale, aminoacizi sau produse pe bază de plante și ale stupului, în vizorul inspectorilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

20 mai 2026

De

ANSVSA va intensifica acțiunile de control privind siguranța suplimentelor alimentare: vitamine, minerale, aminoacizi sau produse pe bază de plante și ale stupului, în vizorul inspectorilor ANSVSA a transmis astăzi, 20 mai 2026, că inspectorii vor intensifica acțiunile de control privind siguranța suplimentelor alimentare. Printre produsele vizat sunt vitamine, minerale, aminoacizi sau produse pe bază de […]

Citește mai mult

Actualitate

Proiectul depus de AUR și PSD, care prevede publicarea donatorilor de către ONG-uri, criticat. Legea ar încălca drepturile europene: ,,Faptul că îți apare numele acolo devin un risc”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

20 mai 2026

De

Proiectul depus de AUR și PSD, care prevede publicarea donatorilor de către ONG-uri, criticat. Legea ar încălca drepturile europene: ,,Faptul că îți apare numele acolo devin un risc” ONG-urile ar putea fi obligate să publice numele tuturor donatorilor care contribuie cu peste 5.000 de lei anual. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ inițiat de senatori […]

Citește mai mult