Noi reguli pentru retaileri la vânzarea cărnii de porc: Sunt vizate în principal marile lanțuri comerciale
Ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat posibile noi reglementări privind modul de etichetare și vânzare a cărnii de porc, în special în marile lanțuri comerciale. Acesta susține că informațiile privind originea produselor trebuie să fie mai clare și mai ușor de identificat de către consumatori, relatează Mediafax.
Oficialul afirmă că analiza vizează inclusiv o reglementare a vânzării cărnii congelate după decongelare, precum și o mai bună vizibilitate a produselor „născut, crescut, îngrășat și procesat în România” pe rafturile magazinelor.
În același timp, ministrul spune că a verificat deja modul de etichetare dintr-un supermarket și că va continua astfel de verificări direct în magazine, pentru a evalua modul în care sunt afișate informațiile pentru consumatori.
Mai mult, ministrul Agriculturii a declarat că este necesară multiplicarea inițiativelor prin care produsele românești sunt promovate pe întregul lanț de producție și vânzare, de la creștere până la procesare, în special în marile rețele comerciale.
De asemenea, el a subliniat că formatele „născut în România”, „crescut în România”, „îngrășat în România” și „procesat în România” pot contribui la creșterea consumului de carne de porc autohtonă, dacă sunt vizibile și ușor de identificat pe rafturile magazinelor. În opinia sa, lipsa unei informări clare și ușor accesibile pentru consumatori îngreunează alegerea produselor românești.
